La compra de vehículos cae a niveles de hace una década

Crisis económica, inestabilidad en el empleo, desequilibrios en la fabricación de los componentes e incertidumbre sobre el despegue del coche eléctrico son determinantes de la mala racha que están atravesando los vendedores de automóviles. Los datos oficiales lo demuestran. En el primer semestre de este año, la matriculación de nuevos vehículos ha caído hasta niveles de hace una década en Pontevedra.

En 2011 se habían vendido en el municipio un total de 1.127 automóviles. En los seis primeros meses de 2021 han sido 506, lo que supone una media de 84 matriculaciones al mes. En los años previos al COVID, de los concesionarios de Pontevedra salían una media de 120 coches cada mes.

La actual crisis sanitaria y económica ha supuesto una brecha en el ritmo de matriculación. Si bien en 2009 las ventas habían sufrido también una brusca caída, como consecuencia de la crisis financiera de 2008, a partir de 2014 el sector volvía a remontar poco a poco, con un incremento de ventas que en la ciudad de Pontevedra empezó a superar el centenar de vehículo cada mes.

Tras la crisis financiera de 2008, desde 2014 el sector volvía a remontar

En el período comprendido entre 2015 y 2019, la media de vehículos nuevos matriculados fue creciendo de los 107 coches nuevos vendidos como media mensual en el primer año de este tramo (un total de 1.285 vehículos matriculados en 2015), hasta los 132 coches por mes de 2019 (un total de 1.582) en Pontevedra.

En el año 2005 los pontevedreses metieron en los garajes de sus casas un total de 2.818 coches nuevos. Tras la crisis sanitaria, el pasado 2020 se matricularon un total de 1.194 turismos en el año (una media de 99 al mes), mientras que en los seis primeros meses de este 2021 la media mensual vuelve a valores de hace diez años, solo 84 vehículos nuevos mensuales.

Los responsables de los concesionarios de la ciudad lo tienen claro. “Este año es todavía peor que 2020; la caída puede rondar el 30 por ciento”, apunta Manuel Rodríguez, jefe de ventas de Aelsa S.A., Concesionario Opel en Pontevedra. “El sector arrastra un cúmulo de problemas: no hay suministros, mucha gente está saliendo de ERTEs y no es el momento de cambiar el coche, y no hay confianza en la situación económica general”, indica este profesional.

Similar valoración hacen otros vendedores del municipio. El agente de Alfa Romeo en Pontevedra, Valiñas, lo resume en que “la situación está muy mal, peor incluso que el año pasado”.

Y tampoco mejora si cambiamos de municipio. En Marín, la matriculación de vehículos llegó a 423 justo antes del inicio de la pandemia, mientras que en el primer semestre de 2021 se contabilizan solo 87 nuevos vehículos.

En Sanxenxo se inscribieron en los primeros seis meses de este año un centenar de nuevos vehículos, cuando en el año 2017 fueron 277.

Los vecinos de Poio matricularon este semestre 78 coches y motos, cuando en 2018 llegaron a ser un total de 311.

La denominada crisis de los “microchips” es otro condicionante del mal momento que están atravesando el sector. Los automóviles nuevos incluyen decenas de microprocesadores, muchos de ellos tienen más de un centenar por vehículo, y a causa de la pandemia sanitaria y sus restricciones los fabricantes no han podido obtenerlos. Muchos clientes tienen que esperar por un coche de determinado modelo.

El vehículo eléctrico no acaba de arrancar

No saber cuándo va a despegar definitivamente el mercado del coche eléctrico es otro condicionante que ralentiza actualmente las ventas de vehículos. Los portavoces de los principales concesionarios de Pontevedra coinciden en señalar la falta de confianza del cliente mayoritario sobre este nuevo modelo de transporte privado, al margen de ser todavía mucho más caro que el convencional. El coche eléctrico es caro, tiene poca autonomía (a pesar de los avances) y no hay tomas de corriente suficientes, ni en la ciudad ni en los posibles itinerarios a realizar con el vehículo. En Pontevedra, solo hay enchufes públicos en el parking Central y en el de la plaza de España y recientemente se instalaron en los de Carrefour de Salcedo y Mercadona de Juan Bautista Andrade. Solo una gasolinera del área ofrece este servicio, está en Poio. Los vendedores aseguran que estos vehículos se venden, por el momento “perdiendo dinero”, los posibles clientes no siempre tienen acceso a las subvenciones disponibles y las ciudades no están preparadas para asumir una gran demanda de cargadores particulares. El rural todavía menos.

“El eléctrico es el futuro pero no el presente, la gente no se lo cree y tampoco hay recursos ni las inversiones necesarias para una gran demanda"

“Evidentemente es el futuro, pero no es el presente, la gente no se lo cree y tampoco hay recursos ni las inversiones necesarias para una gran demanda de coches eléctricos, creo que en esto han empezado la casa por el tejado”, explica Manuel Rodríguez, del concesionario Opel de la avenida de Lugo.

Parque de eléctricos

En la actualidad, el municipio de Pontevedra tiene un parque de vehículos de 58.835 turismos de motor de combustión frente a 89 eléctricos, lo que representa el 0.15% del total. En Marín, 17.848 vehículos circulan con carburante y 18 son batería, el 0.10% del total, mientras que en Sanxenxo el porcentaje es todavía menor. En esta villa hay 15.185 automóviles con combustible tradicional y 14 eléctricos, el 0.09%. Poio tiene 15.108 vehículos de combustión y 19 se cargan con batería actualmente, un 0.12% del total.