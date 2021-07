La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, presentó hoy la nueva campaña con la que la institución provincial vuelve a mostrar su constante apoyo a los comercios locales y de proximidad, especialmente en unos tiempos tan duros para el sector. Carmela Silva aseguró que “incidimos na importancia de incentivar o consumo nos nosos comercios para revitalizar a nosa economía e así xerar riqueza e emprego”. El lema de la campaña es "Comercio local aquí e agora", y con ella la Diputación “anima á veciñanza e persoas que nos visitan a que merquen nas tendas de proximidade, prazas e mercados das nosas vilas e cidades, e a que aposten polo produto e polas marcas locais”. La campaña, además, pone en valor la atención próxima y trato afable que ofrecen los establecimientos.

La nueva acción de apoyo al comercio local está basada en tres ejes fundamentales: la sostenibilidad, la importancia y la seguridad. En cuanto al primer punto, Carmela Silva recordó que “apostar polo comercio local é apostar polo consumo responsable e a conservación do noso territorio, xa que mercando nas tendas dos nosos barrios velamos polo medio ambiente ao evitar desprazamentos prexudiciais para o medio ou envíos desde outras zonas do planeta”. En lo que tiene que ver con la importancia de estos comercios, la presidenta señaló la existencia en la provincia de "cinco denominacións de orixe, unha ducia de indicacións xeográficas protexidas, e tamén a extraordinaria calidade dos nosos produtos do mar e da terra e de industrias como o téxtil”, así como el hecho de que en la provincia está “o 36% dos pequenos e medianos negocios de toda Galicia, 11.000, polo que teñen un enorme peso. A súa recuperación precisa do compromiso de todas e todos”. Del mismo modo, la campaña pone el foco en la seguridad de los comercios, “que tomaron todas as medidas para garantila e agora somos nós quen nos poñemos do seu lado”.

“Comercio local aquí e agora”, que se difundirá a partir de hoy mismo a través de los canales institucionales de la Diputación así como en medios impresos, digitales y radiofónicos, está compuesta por una serie de mensajes en los que se incide en los conceptos "aquí" (lo que compras genera riqueza aquí, aquí es donde puedes encontrar los productos locales, lo tienes aquí sin necesidad de desplazamientos perjudiciales para el medio, aquí encontrarás el trato agradable de nuestra gente) y "agora" (ahora es el momento de apoyar a nuestro comercio, lo que compras disfrútalo ahora sin necesidad de esperar envíos, ahora puedes disfrutar de la experiencia de recorrer nuestros locales y disfrutar de los productos de proximidad).

Esta nueva iniciativa de la Diputación es la continuación de otras acciones de apoyo al comercio local, que como valoró la presidenta provincial "vén de lonxe". Entre ellas están las campañas “Pontevedra provincia na túa cesta”, “Elixe comercio local”, “Agora máis que nunca non perdas a proximidade” o las acciones anuales de apoyo a las mujeres que desarrollan trabajos en el sector primario "Elas son a forza do Nadal".