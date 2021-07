“Ha sido una experiencia dura, a la vez inolvidable y gratificante”

“Estar al frente de la Escuela Naval Militar como máximo responsable de la formación de los futuros oficiales de la Armada”, explica Ignacio Cuartero, “profesionalmente ha sido todo un reto y un compromiso. Y desde el punto de vista personal una experiencia enriquecedora y muy positiva. De esas que dejan huella. Pero no lo habría podido hacer sin el apoyo de una dotación excepcional que, junto a los alumnos, ha sido capaz de mantener los objetivos marcados para este centro, representar a la institución y apreciar el cariño de la sociedad, con la que hemos establecido importantes lazos de amistad a pesar del momento duro que todos estamos atravesando”.

–¿Ha cambiado mucho el centro desde que usted mismo era alumno?

–En su esencia no, ya que la formación integral y en valores imperecederos de los que van a ser los futuros oficiales de la Armada no ha cambiado desde hace 35 años cuando ingresé en este centro. En cambio, en apariencia, métodos y procedimientos de formación, sí ha cambiado. Sin duda alguna, el avance tecnológico de hoy en día repercute en nuestra cotidianidad, y la Escuela Naval Militar no puede permanecer ajena a ella, por lo que se encuentra inmersa en el proceso de la Transformación Digital 4.0, conforme al Plan de Transformación Digital de la Armada (TDA). Otro cambio significativo respecto a mi época de alumno ha sido la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar y la implantación en Europa del proceso de Bolonia, que llevaron a la reforma de la Enseñanza de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta reforma tenía por finalidad principal el ajustar esta formación a los nuevos parámetros del sistema educativo general, para integrar plenamente la enseñanza militar en el espacio docente civil. Por este motivo se creó el Centro Universitario de la Defensa, con dependencia de la Universidad de Vigo, dentro de la Escuela Naval. Este centro otorga a los alumnos que reciben los Reales Despachos como oficiales de la Armada el título de grado en Ingeniería en la especialidad de Mecánica. Con ellos formamos un único equipo, ahora más cohesionado que nunca.

–¿Qué le sorprende más de su transformación?

–Me ha sorprendido la rápida adaptación al entorno en una doble vertiente. Por un lado, el mundo universitario de hoy en día y su implicación en la investigación. Por otro, la introducción de la enseñanza mixta presencial y virtual y la importancia de transformación digital. Todo este proceso formativo encaminado a sentar las bases de los futuros oficiales, aquí en la Escuela Naval ha sido rápido, eficiente y eficaz; y los buenos resultados se han visto desde el primer momento.

–Su dirección ha coincidido con la pandemia ¿cómo ha sido vivir esta experiencia desde el centro?

–La pandemia ha supuesto para todos un antes y un después. Cuando hace tres años asumí el mando de esta escuela ninguno podíamos imaginar a lo que nos íbamos a enfrentar. Este reto por mantener el funcionamiento y ser capaces de graduar a dos promociones de alumnos ha sido una experiencia dura, pero a la vez inolvidable y gratificante. Aquí he de volver a dar las gracias al esfuerzo de una dotación y alumnos, sin los cuales no hubiésemos sido capaces de capear este temporal.

–¿Por qué quiso ser marino?

–En mi familia la tradición militar en general, y en la Armada en particular, siempre estuvo presente; y lo que comenzó como una ilusión infantil, supongo que alimentada en parte por la lectura de libros de historia de la Armada y las conversaciones atentas y llenas de curiosidad con mis mayores, fue lo que hizo despertar en mí una auténtica vocación que ya estaba ahí. Una vocación que se ha visto satisfecha y acrecentada a medida que he ido avanzando en mi carrera, desde que entre en la Escuela en 1986 como en los sucesivos destinos que he desempeñado en estos 35 años. Más que una profesión, la Armada es un estilo de vida, que engancha.