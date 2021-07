Personal de Ence se echa a la calle para exigir la mesa de diálogo y “compromisos” de empleo

Esta respuesta indignó a los trabajadores. A partir de ese momento comenzaron una serie de protestas por las calles de Pontevedra, que tuvieron como principales consecuencias cortes de calles, retenciones de tráfico y un breve enfrentamiento con la Policía Nacional. Este se produjo cuando los agentes trataron de proteger unos contenedores de basura que los manifestantes iban a tumbar en la avenida de María Victoria Moreno (ante la Xunta de Galicia), como antes ya lo habían hecho en las calles Alameda, San Roque, Corbaceiras, Avenida de Marín y Manuel del Palacio.

Fue una jornada de intensas protestas en la calle, que los trabajadores de Ence prevén repetir si no obtienen una respuesta a su demanda de retomar la mesa de diálogo cuanto antes. “Parece que todos están de vacaciones, el mundo está de vacaciones, pero nosotros no tenemos vacaciones”, dijo el secretario del comité de empresa, Pablo Bacariza, tras una breve reunión con la jefa de gabinete del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, con quien también trataron de hablar pero no se encontraba en la delegación.

Esta breve reunión con su portavoz fue poco antes de las dos de la tarde, tras la que los trabajadores se emplazaron a nuevas protestas si no obtienen respuestas convincentes en las próximas horas. “La alternativa es vernos abocados a un cierre inminente y no estamos dispuestos a permitir eso”, subrayó Bacariza.

Tras la primera reunión de la mañana, con la subdelegada del Gobierno (11.00 horas), los trabajadores salieron defraudados por falta de soluciones. La portavoz del Gobierno central en la provincia les emplazó a septiembre para retomar la mesa de diálogo, que no se reúne desde finales de abril, en su primera y última cita. La plantilla no lo acepta, por lo que los trabajadores decidieron manifestarse de inmediato, primero por las calles Alameda y San Roque, donde cortaron ambas vías y tumbaron contenedores de basura a su paso.

Posteriormente realizaron una sentada en la rotonda de Corbaceiras, en la conexión entre la autovía de Marín, beiramar y la entrada en la ciudad por San Roque, donde bloquearon el acceso al centro urbano. Alrededor de las 12.30 horas, las entradas a la ciudad por beiramar y la autovía de Marín estaban totalmente colapsadas.

A medida que la Policía Local iba regulando el tráfico para que este no llegase a ese punto, los trabajadores fueron desplazando la protesta hacia la avenida de Manuel del Palacio, glorieta de Rosalía de Castro y avenida de María Victoria Moreno, con idéntico procedimiento: contenedores tumbados en la calzada y cortes de tráfico puntuales.

Llevaron esta movilización improvisada hasta la delegación territorial de la Xunta en Pontevedra, sobre las 13.30 horas, donde pretendían reunirse con su titular, que no estaba.

En esta parte se produjo un conato de enfrentamiento con los agentes antidisturbios que los seguían de cerca en todo el recorrido, cuando los trabajadores trataron de tumbar unos contenedores de basura y los funcionarios los repelieron con el uso de las porras. Este enfrentamiento duró solo unos segundos. Tras unos gritos de “non somos terroristas”, los manifestantes continuaron su marcha hacia el edificio de la Administración autonómica.

Sus representantes fueron recibidos por la jefa de gabinete del delegado, quien recogió su demanda de mantener un encuentro “urgente” con el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. Los trabajadores demandan una respuesta “urgente” y anunciaron nuevas movilizaciones y mejor organizadas que la de ayer, si este encuentro no se produce.

Previamente, el secretario del comité de fábrica, Pablo Bacariza, admitía que no sabía “qué puede ocurrir” con las protestas, dado que “la gente están muy cabreada” y no acepta más dilaciones en la búsqueda de soluciones para la pastera. “En caso contrario estamos abocados a un cierre inmediato y es algo que no vamos a permitir”, subraya Bacariza.

Desde que la Audiencia Nacional sentenció que la prórroga de la concesión de Costas es ilegal, el comité de empresa ha recrudecido sus protestas. “Queremos una convocatoria inmediata de esa mesa de diálogo porque vemos que esa decisión judicial nos deja unos plazos muy cortos y lo que queremos es una garantía de futuro y de continuidad de nuestros puestos de trabajo”, indicó Bacariza.

A la plantilla no le sirve dejar pasar el mes de agosto, ya que los plazos judiciales se agotan y quieren avanzar en la búsqueda de soluciones. “No nos podemos permitir seguir esperando, esto tiene un recorrido que ya ha echado a andar y no vamos a dejar que corran los plazos sin trabajar en la búsqueda de una solución”, añade Bacariza, quien subraya que habrá nuevas protestas si no es atienden las demandas de la plantilla.

En cuanto a la participación de la empresa en esa mesa de trabajo, recordó que “el consejero delegado nos dijo que acudiría a donde le inviten; esperemos que por lo menos cumpla esa palabra”.

El Gobierno, "dispuesto a apoyar"

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, informó a través de un comunicado que trasladó a los trabajadores “nuevamente, como ya había realizado el delegado del Gobierno y la propia ministra de Transición Ecológica”, que “el Gobierno de España está dispuesto a apoyar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la planta de Ence en Pontevedra”. La subdelegada transmitió también “que las sentencias judiciales están para cumplirlas y acatarlas como no puede ser de otra manera”. Asimismo, explicó que “en este momento la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, si finalmente la empresa decide recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional”. La subdelegada indicó que un encuentro de esta mesa de diálogo “sin que la propia empresa y la Xunta de Galicia –que es quien ostenta las competencias en materia de política industrial y de suelo– expongan ninguna alternativa, parece que no tendría mucha viabilidad; no obstante el compromiso del secretario de Estado de convocar la mesa a la mayor brevedad es firme, incluso para analizar el posible recurso a la sentencia”.

BNG pide el traslado y PP alerta de los efectos del fallo

El BNG hizo un llamamiento al Gobierno central a convocar la mesa de trabajo para buscar fórmulas que den continuidad a los puestos de trabajo y a Ence. La formación nacionalista propone aprobar un calendario de actuaciones para que, Xunta y Gobierno del Estado den soluciones “para que la actividad industrial continúe”. Recuerda que la sentencia de la Audiencia destaca que la localización actual de la pastera en dominio público marítimo terrestre “no se justifica”.

Por su parte, el portavoz del PP de Poio, Ángel Moldes, expresó su preocupación porque “la sentencia de Ence ponga en riesgo la continuidad de otras empresas, de otros sectores, que recibieron concesiones similares”. Advierte así que el hecho de que la prórroga de Ence fuese revocada puede crear jurisprudencia y poner en peligro a muchas empresas que recibieron su prórroga y concesión con las mismas condiciones.