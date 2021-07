Jornada de intensas protestas de los trabajadores de la fábrica de Ence en Pontevedra. Tras una reunión con la subdelegada del Gobierno, de la que salieron defraudados por falta de soluciones, los empleados decidieron manifestarse por las calles Alameda y San Roque, cortando ambas vías con contenedores. Posteriormente se concentraron en la salida de la autovía de Marín y en la entrada en la ciudad de Pontevedra, cortando el acceso al centro urbano. Alrededor de las 12:30, las entradas a la ciudad por Orillamar y la autovía de Marín estaban colapsadas de tráfico.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, les emplazó a principios de septiembre para retomar el diálogo. Los trabajadores no aceptan este plazo y exigen la convocatoria de la mesa de trabajo ya. Demandan también una respuesta de la Xunta de Galicia y de la propia empresa sobre las posibilidades de traslado de la pastera. Desde que la Audiencia Nacional sentenció que la concesión debe expirar en 2033, el comité de empresa ha recrudecido sus protestas.

El presidente del comité de fábrica, Pablo Bacariza, admite que no sabe "qué ocurrirá hoy", porque "la gente están muy cabreada" y no acepta más dilaciones. "En caso contrario estamos abocados a un cierre inmediato y es algo que no vamos a permitir", añade Bacariza