La xunta de goberno local aprobó las bases y convocatoria pública para la regulación de la línea de subvenciones a las Anpa de los centros escolares, que desarrollen actividades durante el curso escolar 2020-2021. En la práctica, el Concello aportará un total de 23.399,57 euros, repartidos entre 14 agrupaciones locales.

Las ayudas económicas están justificadas a través de las acciones realizadas por las Anpa, que incluyen todas las facetas consideradas de interés educativo, tales como la promoción del deporte, la ocupación del tiempo libre o la promoción de la cultura en todas sus formas.

Las aportaciones realizadas son, para la Anpa Bolboreta CEIP Cabanas, para la Instalación de huerto escolar 7.156,75 euros; para el Anpa de Xeve dentro del proyecto Familias na educación e no lecer, 6.421,04 euros. El Anpa O Miradorio recibe para actividades extraescolares, saídas culturais, mellora do centro e diversas festas 4.500 euros, para el Anpa Andaina CEIP A Xunqueira II, en “Acción no eido da educación” 4.485 euros. El Anpa Virxe do Carme del CEIP Ponte Sampaio recibe para sus actividades 2.403,78 euros, el Anpa Anduriña del EEI Concepción Crespo Rivas para “Festas e material para o colexio” 4.199,41 euros. El Anpa Helenes del IES A Xunqueira para el II Banco de préstamo de libros de texto, Obradoiro de Inglés, curso de técnicas de Estudo, Obradoiro de Afrontamento ABAU, Acto graduación Segundo de Bachillerato un total de 7.565,97 euros, mientras que la Anpa Pardo Bazán para el plan “Crecendo Xuntos” 3.287 euros.

El Anpa San Martiño de este CEIP Salcedo, para Actividades educativas, de convivencia e de conciliación no curso 2020/2021, un total de 1.282,39 euros y la Anpa San Pedro del CEIP Parada-Campañó, para “Memoria do curso 2020-2021” 12.100 euros.

El Anpa O Areeiro para “Actividades Nadal, Samaín, Entroido, Día do Libro, Xornadas horta escolar, Excursións socios, material prevención COVID-19” un total de 2.300,13 euros y la Anpa O Verxel para “Varias actividades e proxectos” 3.961,18 euros.

Por último, la Anpa San Xosé del CEP Campolongo para varias actividades del curso 2020-2021 un importe de 3.418,33 euros y la Anpa Vilaverde para “Festa de Nadal, Campamento e cross escolar” 7.300 euros.