El Carneiro ó Espeto de Moraña resiste al COVID

Las restricciones COVID no impidieron que numerosos vecinos y visitantes se acercasen ayer a la Festa do Carneiro ó Espeto de Moraña, que vivió su día grande, de nuevo sin degustación popular. Aunque el día amaneció con cierta inestabilidad en lo climatológico, finalmente el tiempo respetó la fiesta, declarada de Interés Turístico Gallego, que por segundo año se celebró con las medidas que impone la situación sanitaria actual. Los organizadores no pierden la esperanza de que en 2022, al llegar la 53 edición del certamen, la Carballeira de San Lucía vuelva a llenarse de gente para disfrutar de un asado en comunidad y al aire libre.