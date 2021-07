Ence explica a los trabajadores que “agotará la vía judicial” y “no contempla” otra fórmula

Con la intención de entrar en la Subdelegación de Gobierno, los trabajadores de Ence se concentraron frente al edificio en la mañana de ayer. Tras varios momentos de tensión y forcejeo con los agentes de la Policía Nacional, fueron tres los representantes sindicales que accedieron para verse con la secretaría, en ausencia de la titular, Maica Larriba. La petición es clara: el comité de fábrica quiere convocar de nuevo a la mesa de diálogo para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo después de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de la concesión de Costas para la planta de Lourizán. Los trabajadores se reunirán finalmente el próximo martes 27 con la subdelegada y esperan tener entonces una nueva fecha para la mesa.

Mientras, los trabajadores se manifestaron en el exterior del edificio durante una hora al grito de “Queremos traballar e non emigrar”, “Traballo digno para a nosa terra” o “Goberno escoita Ence está en loita”.

Ya a mediodía los trabajadores se reunieron con el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, y el director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal. La empresa reiteró al comité de fábrica que va a recurrir por la vía judicial y no contempla ninguna otra fórmula porque, insisten, no ven posibilidad de traslado y no encuentran ninguna otra ubicación como afirman los informes y se jugarán todo a la vía judicial. Cuando haya una sentencia firme la ejecutarán”, explicó a la salida el secretario del comité Pablo Bacariza.

¿Si la empresa está abierta a una mesa de diálogo? “Sus palabras textuales fueron que van a acudir por educación a dónde se les llame, pero que el único sitio que hay es Lourizán”, apuntó Bacariza. La reunión no se centró en Navia, pero se habló de la posibilidad de aumentar la producción en Asturias sin plantear la posibilidad traslado de trabajadores. “Aunque amplíen producción... ¿va a generar todos los puestos de trabajo que hay aquí?”, se preguntaba.

El comité reivindicó que no les vale el cierre. “La Xunta está hablando ya de PERTE, de traslados... Nosotros queremos garantías de futuro y exponerlo todo en la mesa de trabajo. La responsabilidad es de los políticos y de la empresa que nos metieron en esto. Nosotros somos trabajadores”, reivindican. Con todo, anuncian que si no encuentran una solución estarán en la calle cada día.

Suárez Costa, preocupado por el futuro de la fábrica, cuya actividad supone el 19% del tráfico portuario total

El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, manifiesta su “máxima preocupación” ante la situación que atraviesa Ence. “Estamos en permanente contacto con las principales empresas afectadas en el Puerto para analizar una situación que es sumamente seria”, indicó. Suárez Costa muestra su total solidaridad con los trabajadores de Ence “por el momento de intensa angustia e incertidumbre que están viviendo y que compartimos desde la Autoridad Portuaria” y señaló que la principal preocupación. El puerto recuerda que “no son solo los puestos de trabajo directos en fábrica, es que hay muchas otras actividades auxiliares y de transportistas en el puerto y en toda la comarca que dependen casi exclusivamente de Ence y es algo que puede ser irrecuperable”, señaló Suárez Costa. Además afirmó que “esto supone un importante varapalo para el tejido industrial y económico de toda la comarca cuyas consecuencias pueden ser realmente nefastas para el futuro de Pontevedra y sus alrededores”.

Cabe destacar que el tráfico de pasta de papel de Ence supone más de 100 barcos al año y 120 movimientos de camión por cada barco. Además el puerto cuenta con una infraestructura única en España destinada a esta actividad, la Terminal Cubierta o AWT que tiene en concesión la empresa Grupo Nogar, otra de las principales creadoras de empleo en el recinto portuario. “Ence está fabricando en Lourizán un producto de primera calidad que es altamente valorado por los fabricantes de papel europeos. Para el Puerto de Marín “es una mercancía estratégica y si un eventual cierre conlleva que se pierda ese tráfico, muchas otras cosas van a estar en juego”, indica el presidente. Ence exporta la totalidad de su producción de la fábrica de Lourizán por el Puerto de Marín. Con una media de 400.000 toneladas al año “estaríamos hablando de un 19% del tráfico portuario total y hasta un 60% del tráfico de mercancía general convencional (la no contenerizada). “La razón de ser de un puerto de interés general es la importación y exportación de productos para la industria ubicada en su hinterland o área de influencia. Sin industrias no hay puertos y sin empleo industrial no hay futuro en Pontevedra para la gente joven”, añadió.

La CIG aboga por el traslado para mantener el empleo

El sindicato del comité de fábrica, CIG, pide la aprobación de un calendario para que, sin descanso, las administraciones estatal y gallega se pongan a trabajar para buscar la solución que dé continuidad a los empleos y a la actividad industrial. “Ya está bien de incumplimientos por el Gobierno español de los compromisos adquiridos. Ya estamos hartos de la nula política industrial de la Xunta de Galicia, que solo actúa al dictado de los consejos de administración de las empresas, y de Ence en particular. Lo que hace falta son actuaciones urgentes y soluciones”, asevera el secretario general de la CIG, Paulo Carril, para quien “el cierre de la fábrica y los despidos no pueden ser el final”.

Carril explica que la CIG defiende el traslado inmediato de Ence de las actuales instalaciones y la construcción de una nueva fábrica, como el camino para garantizar la continuidad real de los puestos de trabajo y sentar las bases de una industria de la madera que complete los procesos productivos en Galicia, y no duda en calificar de “suicida” la negativa de Ence a asumir la opción. Para avanzar en esta salida, la central demanda de Ence la aprobación de un calendario de inversiones para llevar adelante este traslado, “dejando de amenazar el futuro de los puestos de trabajo”. Advierte, además, que en este conflicto ya se ha perdido mucho tiempo y “cuanto más tardemos en tomar la iniciativa, más colaboraremos en que el resultado final sea injusto para la clase trabajadora y para Galicia”. El sindicato recuerda que “los dueños de Ence tienen alternativa para seguir operando, para no perder riqueza, sin importarle las consecuencias en la destrucción de empleo”. En este sentido señalan los beneficios millonarios generados sin que se hayan reinvertido este dinero para la puesta en marcha del traslado.