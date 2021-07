Una nueva monitora del Plan Concilia ha dado positivo en Sanxenxo, de manera que el Concello ha activado el protocolo de seguridad y se ha procedido a confinar a una compañera y a 16 niños, según informaron esta mañana fuentes municipales. En total, hay 165 niños participando en las distintas actividades que se desarrollan en el Plan Concilia, la mayoría de ellas al aire libre y siguiendo un estricto protocolo de seguridad.

Este no es el primer caso de Covid registrado entre el personal del Plan Concilia, ya que hace unas semana saltaba la alarma con otra monitora, que tras haber pasado la enfermedad y haber dado negativo en la prueba PCR que le fue realizada en la jornada de ayer, se reincorporará a su puesto de trabajo a partir del próximo lunes.

Por otro lado, mañana y pasado, el Concello de Sanxenxo optará por no abrir el servicio de socorrismo en ninguna de sus playas dado que las previsiones meteorológicas son muy desfavorables. En estos momentos, entre positivos y confinados por seguridad, hay un total de 22 socorristas de baja de una plantilla de 80. Ante la acumulación de días sin descanso del personal que no ha dado positivo o no se ha confinado para afectar a las menos playas posibles, el Gobierno local ha decidido aprovechar la mala climatología para dar descanso al personal que ha tenido que hacer un sobre esfuerzo desde que se dieron los primeros positivos y confinados.

A mayores, cabe destacar el diagnóstico positivo de dos concejales del PP, de manera que el Concello celebrará el Pleno Municipal previsto para el próximo lunes por vía telemática. Los ediles, que ya están confinados, son los responsables de Obras e Servizos, Óscar Vilar, y la de Urbanismo, Flavia Besada. La sesión plenaria se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, a partir de las 20.30 horas, y la ciudadanía la podrá seguir a través del canal de Youtube del Concello de Sanxenxo.