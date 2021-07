Sanxenxo con nivel máximo de restricciones y los concellos de Pontevedra, Marín y Poio con nivel alto. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta mañana las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo sábado 24 de julio y por las que se modifica el mapa del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Debido a la elevada incidencia del COVID-19 en las últimas semanas, el concello de Sanxenxo pasa a riesgo extremo y el Gobierno gallego ha decidido incluirlo en el nivel máximo de restricciones junto a otros seis municipios gallegos. Asimismo, los concellos de Pontevedra, Marín y Poio pasarán de nivel medio a nivel alto de restricciones.

Estos cambios de nivel llegan acompañados de nuevas limitaciones relativas a la hostelería y a las reuniones de no convivientes. Con el objetivo de reducir la interacción social entre los grupos de edades menores de 30 años y el riesgo de contagios, y para "no castigar al sector de la hostelería", Feijóo anunció que los bares y restaurantes podrán continuar abiertos independientemente del nivel de restricciones, pero en el caso de los municipios en nivel máximo o alto, para acceder a su interior deberá ser necesario acreditar la pauta completa de vacunación, disponer de una PCR o test de antígenos negativo realizado con 72 horas de antelación o, en su defecto, haber pasado la enfermedad; requisitos que no serán necesarios para acceder a las terrazas. Los menores de 12 años estarán exentos.

En cuanto a los aforos, en el caso de Sanxenxo estos estarán limitados al 30% en el interior y al 50% en el exterior, mientras que en los concellos de nivel alto, dichas limitaciones serán de un 50% en interior y un 50% en exterior. En el caso del resto de municipios de la comarca que se encuentran en nivel medio, tales como Caldas y Ponte Caldelas, la hostelería no deberá pedir a sus clientes dichas acreditaciones para acceder al interior. Asimismo, el ocio nocturno se mantendrá cerrado en los concellos en riesgo extremo y en nivel alto.

Por otra parte, respecto a las reuniones de personas no convivientes, la Xunta ya ha solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que queden prohibidas las reuniones de no convivientes de más de seis personas en interior y de más de 10 en exterior, a excepción de que se trate de dos unidades familiares; de todas formas la entrada en vigor de esta normativa deberá ser aprobada previamente por el TSXG. Lo que sí quedarán prohibidas son las reuniones de personas no convivientes en las calles de aquellos concellos como el de Sanxenxo, Pontevedra, Marín y Poio, entre las 1.00 y las 6.00 horas, y en Caldas y Ponte Caldelas, entre las 3.00 y las 6.00 horas.