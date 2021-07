Crean una plataforma de apoyo al cura salesiano acusado de abusos a menores

El religioso, que fue profesor del colegio de los Salesianos en Vigo está acusado de haber tocado los genitales de los menores en varias ocasiones y en actividades diferentes. Se enfrenta por ello a una pena de 44 años de prisión. Todavía no hay sentencia.

A través de un comunicado, quienes apoyan al sacerdote explican que no han expresado su opinión hasta ahora “para evitar la contaminación de los tribunales”. Rechazan la acusación de supuestos “abusos a menores” que la Fiscalía imputa al sacerdote y educador salesiano, porque “quien conoce a Segundo sabe que solo es un titular y no una sentencia. La gente no cambia tanto de un día para otro” y apuntan que “la historia reciente tiene, tristemente, abundantes y lacerantes capítulos de abusos vinculados a religiosos pero no nos cabe que este sea el caso”. Temen que dicha historia perjudique al procesado y “esperamos que no quieran hacer mala justicia con ánimo de limpiar injusticias anteriores”.

El colectivo de apoyo al sacerdote, cambadés de 41 años de edad, afirma que “queremos la verdad tanto como valoramos todo lo que Segundo ha hecho todos estos años para ayudarnos en nuestro día a día a padres, madres y educadores, siempre en línea de educar en la honestidad, la coherencia y el trabajo bien hecho”.

En su comunicado, expresan su deseo de que “la judicatura esté por encima del ruido, protegiendo a quien lo necesita y haga justicia y no amarillismo. Pedimos justicia y no titulares o juicios paralelos. Queremos justicia y no una nueva víctima”, subrayan.

En cuanto a los supuestos abusos de los que se acusa al sacerdote, este colectivo, en el que se incluyen padres y madres del alumnado del centro religioso recuerda: “¿A quién puede dolerle más, que a quienes ponemos a nuestros hijos e hijas y nuestra confianza en una orden religiosa?”.