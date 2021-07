El comité de empresa de la fábrica de Ence se reunió ayer con la dirección de la empresa en la que no pudieron tratar aún el mantenimiento de trabajo. La pastera les ha trasladado que todavía están evaluando la situación. Sí les ratificó que van a continuar con el recurso, pero la empresa mantiene su postura y no cree posible otra ubicación, pese a que está abierta al diálogo.

Un diálogo que piden constantemente los trabajadores, que necesitan una solución. Con esa intención se concentraron ayer frente a la Subdelegación de Gobierno. El comité de fábrica solicitó una reunión inminente con la subdelegada para reabrir la mesa de diálogo, que se reunió el pasado 19 de abril y no volvió a convocarse. Maica Larriba no se encontraba ayer en Pontevedra, pero se comprometió a mantener una reunión esta misma semana con los trabajadores de manera urgente.

El secretario del comité, Pablo Bacariza, insiste en mantener el diálogo con las administraciones ya que temen que “cualquier decisión política o empresarial pueda precipitar un cierre y es lo último que queremos”. “El cierre no es una opción”. “Ahora mismo estamos sin concesión y es el peor de los escenarios que se contemplaba. Todo es una incertidumbre y queremos poder seguir trabajando mientras se encuentre una solución definitiva”, añadía. Bacariza reconoce que “la posibilidad de cerrar antes de 2033 está ahí y la sentencia es demoledora. Si no es viable el traslado, tendremos que seguir trabajando ahí, buscar la forma, el cierre no nos vale ¿van a echarnos a la calle?”, se preguntaba el secretario.

Mientras tanto, el comité de fábrica espera anunciar próximas movilizaciones y barajan con los abogados la posibilidad de recurrir la sentencia por su parte. Paralelamente esperan volver a reunirse con la empresa a finales de semana para poder negociar el futuro de los trabajadores, ya que temen que recurrir no sea la solución.

Lores insta a la firma a “trabajar” para buscar otro emplazamiento

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo ayer un llamamiento a la empresa a “ponerse a trabajar” para buscar unos terrenos a los que trasladar la factoría de Lourizán, si su intención es seguir produciendo. El regidor entiende que la sentencia “deja claro que la empresa no justificó que la ubicación en Lourizán fuese imprescindible” para mantener la actividad. Lores hizo también un llamamiento a los responsables de Industria y de Ordenación do Territorio en Galicia para que “empiecen a trabajar” en la búsqueda de una ubicación alternativa y subrayó que “si están en riesgo los puestos de trabajo es porque la Xunta, el PP, Rajoy, Feijóo no hicieron los deberes que tenían que hacer” y negó ser el culpable de esta situación. “En el año 2021, todas las tendencias en el mundo son respetar el medio ambiente y espero que esta sentencia les haga recapacitar y busquen una alternativa viable”.

El Círculo de Empresarios alerta sobre la desindustrialización

El Círculo de Empresarios lamenta el “golpe irreversible” que supone el fallo sobre la concesión de Ence para Galicia, pero ve con “escepticismo” la posibilidad de abordar el traslado de la fábrica con fondos europeos. La entidad alerta de los “riesgos” que podría conllevar su cierre para los empleos y los sectores vinculados a esta actividad. El Círculo de Empresarios advierte de las consecuencias del posible cierre de la fábrica, que resulta “vital para la economía de Pontevedra”. Sin embargo, señala que ve con “escepticismo” abordar su traslado con fondos europeos, que deben emplearse para “potenciar inversiones de nueva generación”, en lugar de para “cubrir la industria instalada e inviable como consecuencia de actuaciones administrativas irresponsables que perseguían el cierre de dicha factoría”. Además, afirma que esta situación representa “un paso más en el preocupante y desalentador proceso de desindustrialización” que sufre la comunidad con “los casos de Alcoa en San Cibrao, los astilleros Barreras y Vulcano en Vigo, así como las empresas productoras o grandes consumidoras de energía como Endesa, Naturgy, Gamesa” y que “afectarán a miles empleos”. En este sentido, señalan que esta situación se produce en un momento en el que “se plantea la necesidad de reindustrializar el país” y se afronta una crisis que afecta a distintos subsectores de servicios. Así hace un llamamiento para impulsar “políticas activas de industrialización, empleo y captación de inversores externos”.