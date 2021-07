La asistencia a los cribados se desploma en pleno estallido de casos en el área sanitaria

Menos del 40% de participación es lo que se está registrando en los últimos cribados poblacionales realizados en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, para el que se ha citado desde el viernes y hasta hoy, lunes, a 4.500 personas. Si bien en las pruebas que se realizaron a finales de junio –a consecuencia del “megabrote” relacionado con viajes de fin de curso a Mallorca– la asistencia fue ligeramente superior al 50%, en estas últimas la participación se ha desplomado, algo que preocupa seriamente al Servizo Galego de Saúde, pues coincide con un repunte constante de casos activos.

Concretamente, el viernes estaban citadas 1.200 personas de entre 18 y 35 años de Vilagarcía, Vilanova, A Illa y Cambados para un cribado en Fexdega. Acudieron 458, el 38,2%, y se detectaron diez positivos (un 2,2%). En una línea de participación similar se desarrolló el primero de los dos cribados previstos para personas de entre 18 y 35 años de Pontevedra, Poio y Marín, que tuvo lugar ayer en el COVID auto del Hospital Provincial. Estaban citadas 800 y se presentaron menos del 40%. Hoy están citadas otras 800 y desde el Sergas insisten en la importancia de colaborar tanto en los cribados como en el trabajo de rastreo en los casos positivos.

Todo esto sucede en un fin de semana en el que los casos activos no han parado de subir. El área sanitaria ha alcanzado los 1.797 casos, 88 más que el sábado, tras haberse registrado 156 contagios nuevos. La situación sigue siendo preocupante en la capital pontevedresa, que acumula 491 de los positivos (35 más) y su incidencia acumulada a 14 días ya supera los 500 casos. Pero donde realmente está descontrolada es en Sanxenxo, que subió 25 casos más, hasta llegar a los 238, y su incidencia acumulada a 14 días está por encima de los 1.250 casos, contando solo las personas empadronadas en el municipio, es decir, los turistas contagiados no computan en Sanxenxo, sino en su lugar de origen. Poio registra otra pequeña subida de nueve casos, hasta llegar a los 149, con una incidencia acumulada a 14 días por encima de los 800, y Marín, con 117 casos (15 más), cuenta con una incidencia que ronda los 450.

Preocupante también es que una jornada más vuelven a subir las hospitalizaciones relacionadas con el virus. Actualmente hay 16 personas ingresadas, cinco de ellas en estado grave en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo y las otras once en planta.

Casi la totalidad de los locales de ocio nocturno de la ciudad optó por no abrir este fin de semana

Contadas excepciones fueron los locales de ocio nocturno que decidieron abrir este fin de semana en Pontevedra ante la complicación que supone para ellos exigir a sus clientes una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación. “No es rentable”, lamenta Julio Barral, propietario de cuatro establecimientos en la ciudad, “primero, la gente no sabe bien cómo funciona, algunos se quejan de que el resultado de la prueba no llega rápido y después hay gente que no quiere hacerse la prueba para tomarse una copa en el local”, ya que a las 3.00 horas tienen que cerrar.

El sector reclama algo más de alivio en cuanto a aforos y horario de cierre, “ya que los clientes entran con una prueba negativa o vacunados, y así sería algo más viable para nosotros”, comenta Barral, que reconoce que “esperaré a que bajen un poco los casos para volver a abrir, porque no me compensa estar abriendo y cerrando continuamente”.

Mañana, martes, el Consejo de Ministros aprobará la venta en farmacias de los test de autodiagnóstico, algo que podría facilitar las cosas al sector. Sin embargo, recuerdan que mucha gente, sobre todo joven, no quiere hacerse la prueba por si dan positivo y tienen que hacer cuarentena, perdiéndose disfrutar del verano.