La patronal subraya que es “una empresa tractora” y confía en una solución judicial

Ence es una empresa tractora a la que “hay que exigirle respeto al medio ambiente, pero no echarla”. La conclusión del presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra, Jesús Rey, era compartida ayer por gran parte del empresariado local, que teme que la sentencia de la Audiencia Nacional tenga un impacto muy negativo en el tejido económico de la comarca, y confía en la solución judicial.

“Es lamentable”, critica el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, José García Costas, que incide en que “miles de personas se van a ver perjudicadas” tras ser considerada ilegal la concesión de Ence. “Entre los empresarios hay bastante inquietud”, explica, mientras expresa su temor por el futuro de los puestos de trabajo.

“Habíamos hecho un estudio sobre el impacto en el empleo”, recuerda José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio, “y sin duda es altísimo”. Entiende que estamos ante “un gravísimo problema para toda la zona y para miles de familias”

Coincide en esta perspectiva José María Corujo, presidente de la asociación de empresarios Aempe. “Pendiente de leer la sentencia”, explica, “lo que me parece es que es una triste noticia para Pontevedra y su entorno, y también para el monte gallego”.

Es uno de los que expresa su confianza en que fructifiquen las “vías judiciales” anunciadas por la compañía y Ence pueda continuar en la ría de Pontevedra. En caso contrario, añade, “pinta un panorama negro para toda la zona”, un impacto negativo que “va más allá de los puestos que genera la fábrica”.

“Esperemos que se pueda llegar a otros niveles judiciales”, señala, de otro modo “Pontevedra ya puede ir pensando en su futuro, que no parece muy halagüeño”, concluye.

Por su parte, Jesús Rey, presidente de AJE, califica de “varapalo” la sentencia, y apunta especialmente a la “inseguridad jurídica, resulta que los argumentos por los que se autoriza una concesión hoy ya no son válidos posteriormente”.

Recuerda que desde la asociación que encabeza “apoyamos a Ence no por ella, sino porque es una empresa tractora, y lo es además no solo de la zona de Pontevedra, como creemos habitualmente, sino de toda Galicia, por ejemplo pymes madereras que dependen de la fábrica”. A mayores, recuerda el perfil de la plantilla de la pastera: “gente joven, con procedimientos muy actuales y en puestos que exigen formación”, y “toda la facturación que supone para muchas otras empresas, que dependen de ella”

Estas auxiliares “en caso de que Ence se vaya unas se irían con ella y otras tendrían que cerrar. No podemos permitirnos perder empresas de este tipo en estos momentos”, señala Jesús Rey. Éste reconoce que “la ubicación no es la mejor, está claro; hay que exigirle respeto al entorno y creo que en los últimos años lo cumple; hay que exigirle, pero no echarla”.

El presidente de la CEP advierte que las consecuencias serán muy negativas “sobre todo en un momento donde nos estamos dando cuenta por la pandemia de que la política de desindustrialización y deslocalización industrial ha sido negativa”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, se mostraba convencido tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional de que Ence “no puede desaparecer de la ría de Pontevedra” y la patronal no comparte la postura del alto tribunal.

Las consecuencias serán “muy negativas”, advirtió sobre la salida de Ence “sobre todo en un momento donde nos estamos dando cuenta por la pandemia de que la política de desindustrialización y deslocalización industrial ha sido negativa”.

Galicia Foro Empresarial hizo un llamamiento “a los agentes políticos y sociales para enderezar esta situación, además de exigir a Ence que exponga su compromiso industrial, laboral y de sostenibilidad ecológica”, señala su presidente, Manuel Jesús García Rodríguez. Éste lamenta que el dictamen generará “más incertidumbre” en los sectores energéticos “que está provocando deslocalizaciones a otros puntos de la UE”.