El Gobierno apunta a la Xunta: “puede y debe ser capaz de ofrecer alternativas” para reubicar Ence

El futuro de Ence en Lourizán parece cada vez más difícil. Salvo que el Tribunal Supremo acabe derogando la sentencia de la Audiencia Nacional que deja a la empresa sin prórroga (y por tanto sin concesión de Costas) para continuar en ese suelo marítimo-terrestre que ocupa desde hace más de seis décadas, la solución administrativa es nula. Así lo deja claro el Ministerio para la Transición Ecológica (antes Medio Ambiente) que esgrime el propio fallo judicial conocido el viernes como principal argumento para cerrar la puerta a una nueva prórroga. Además, tampoco se considera responsable de buscar una hipotética nueva ubicación para la fábrica, un papel que deja en manos de la Xunta.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera, que en 2019 decidió allanarse y no defender en los tribunales la prórroga otorgada en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy, señala que la Xunta, “como responsable de la gestión del territorio, puede y debe ser capaz de proponer alternativas para un posible traslado” de Ence fuera de la ría de Pontevedra.

La sentencia de la Audiencia Nacional anula la prórroga de la concesión hasta 2073 al entender que una empresa de este tipo no necesita obligatoriamente estar ubicada en suelo marítimo-terrestre. Y con ese argumento, el ministerio indica que ahora “toca analizar bien todos los pormenores jurídicos, los escenarios que se abren”, si bien muestra su “mejor vocación de diálogo, un diálogo constructivo de verdad dentro de las competencias de la Administración General del Estado”. “Estamos todos obligados a acordar la mejor estrategia para ejecutar la sentencia con el objetivo de evitar los posibles daños que sobre los trabajadores pueda tener”, señala. En esta línea, llama a acatar y cumplir el fallo con “la mejor voluntad de todos los actores implicados”, “sobre todo, de aquellos que tienen en sus manos, y dentro del ámbito de sus competencias, la capacidad de facilitar soluciones”, en referencia al Gobierno gallego.

Ese diálogo es el que reclama desde hace meses el comité de empresa de la fábrica, que reprocha al ministerio que abogue por el diálogo pero que cumpla ya tres meses sin convocar una segunda reunión de la Mesa de Diálogo para retomar el contacto que se inició a mediados de abril con todas las partes implicadas. En aquella primera y por el momento única cita, Ence se comprometió a estudiar un posible traslado, pero ya ha insistido, tras ese análisis, en que en Galicia no hay una ubicación alternativa. Algunos de los asistentes a aquella reunión confían en que la sentencia de la Audiencia Nacional permita convocar ahora una nueva sesión.

El departamento de Teresa Ribera incide en que “las sentencias de la Audiencia Nacional dejan claro que la empresa no necesita seguir en dominio público marítimo terrestre para su funcionamiento normal”.

“De hecho, esa ubicación es completamente anómala y contraria a la legislación vigente”, pues “no hay ninguna otra fábrica de celulosa en dominio público marítimo terrestre en España”. “Y al decir esto, la Audiencia Nacional corrobora además que una nueva prórroga no tendría sentido, como no lo tenía la que concedió en enero de 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy, y que ahora ha sido anulada”. A este respecto, subraya que “la Audiencia ha sido muy clara: en ambas sentencias (las referidas a los recursos del Concello de Pontevedra y de Greenpeace) ha subrayado que no había lugar a la resolución de prórroga firmada en su día por el gobierno del PP”. Esas sentencias serán recurridas por Ence ante el Tribunal Supremo, por lo que la resolución final no es inmediata.

En la misma línea que el ministerio se pronunciaron ayer los portavoces del BNG, PSdeG y Podemos en Galicia. Así, la portavoz del BNG, Ana Pontón, tachó al PP de “marioneta en manos de Ence” y le reclama que trabaje junto a la dirección de la empresa “en el traslado” de la pastera de su actual ubicación en Lourizán, en Pontevedra.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, culpó a la Xunta de la situación en la que se encuentra Ence tras la sentencia de la Audiencia Nacional. “Respetamos las decisiones judiciales y es evidente que la Xunta, que tiene todas las competencias industriales, tiene el deber de buscar un nuevo emplazamiento para Ence, que no puede seguir en la ría de Pontevedra”, dijo Caballero, que subrayó la “importancia” de que el “empleo de Ence se quede en Galicia”. El diputado de Galicia en Común y secretario xeral de Podemos en la Comunidad, Antón Gómez-Reino, exige “dar una salida” a Ence.