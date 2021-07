El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, calificó como una “muy mala noticia para 500 familias” de la ciudad la sentencia de la Audiencia Nacional contra la prórroga de la concesión de Ence. “Se ha puesto el futuro de 500 familias de Pontevedra en peligro por el recurso que interpuso Lores. Es inaceptable que un alcalde juegue y frivolice con ello. Es un día triste para la ciudad”, señaló.

Para Domínguez, con la marcha de Ence “todo será muy complicado” para la ciudad a nivel económico. “Es una decisión que hay que aceptar, como todas las que toma la justicia, pero a mí me preocupa Pontevedra y es una mala noticia no a largo plazo, sino de forma inmediata. Las empresas no van a querer venir y las accesorias que trabajan alrededor de Ence, como muchas del Puerto de Marín, van a ir quebrando”.

El presidente del PP local considera, además, que la fábrica “no va a llegar a 2033, va a acabar cerrando muchísimo antes cuando vea que los números no le salen. La empresa va a dejar de invertir y se llevará las inversiones a otro lado”.