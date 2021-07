El mayor repunte de casos de la pandemia en el área no desemboca en nuevas restricciones

La jornada con mayor repunte de casos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés de toda la pandemia de COVID, con 304 contagios nuevos registrados, no ha sido suficiente para que el subcomité clínico que asesora a la Xunta decidiera modificar las medidas de contención contra el virus que había fijado el pasado martes. Así, aunque el área alcanzó los 1.550 casos activos, con un incremento de 263, la subida más drástica de toda la crisis sanitaria, los municipios con peores datos, como Sanxenxo y Poio, seguirán en nivel medio, junto con Pontevedra y Marín, y otros con una incidencia acumulada similar o incluso menor, como Cambados, Vilagarcía y Vilanova, continuarán en el nivel alto al menos hasta el próximo martes, cuando el comité clínico volverá a estudiar la evolución de la pandemia. El nivel medio supone la limitación de los aforos en interior al 30% y en exterior al 50% de su capacidad, además de exigirse la presentación de una prueba PCR negativa o certificado de vacunación para acceder a locales de ocio nocturno.

La conocida ya como “ola juvenil” del COVID sigue descontrolada en el área sanitaria. De los 1.550 casos activos que hay actualmente, 409 corresponden a la capital pontevedresa, que ha experimentado una subida de 82 con respecto al jueves; la ciudad no había sufrido un repunte semejante en toda la pandemia. También aumentan los positivos en Sanxenxo, donde hay 166, 45 más; en Poio, con 33 más, hasta los 138, y en Marín, donde hay 98, 13 más.

La incidencia acumulada estaría ya por encima de los 850 casos a 14 días en el concello de Sanxenxo y por encima de los 680 en el de Poio. Ambos están siendo objeto de un seguimiento especial por parte de la Xunta, pero sus preocupantes cifras de contagios no están teniendo consecuencias en cuanto a las restricciones.

Según fuentes del Servizo Galego de Saúde, sigue preocupando el incremento de casos entre la gente joven, por lo que, de nuevo, se pide colaboración para que se cumpla con los protocolos sanitarios y, sobre todo, para que se acuda a los cribados, ya que es muy importante para la detección de positivos asintomáticos y evitar la propagación descontrolada del virus. Además, insisten también desde el Sergas para que los positivos colaboren con los rastreadores para la localización de sus contactos.

Si bien el comité clínico cambió su criterio para las restricciones al entender que, aunque había un incremento exponencial de casos activos, esto no se estaba viendo reflejado en la presión hospitalaria, que se mantenía relativamente estable, en la jornada del jueves se produjeron tres ingresos más en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Actualmente hay once personas ingresadas en planta de hospitalización. Nueve de ellas están en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, una en el Hospital do Salnés y otra en el Hospital Quirón Miguel Domínguez, que llevaba meses sin registrar ingresos por COVID. Además, permanecen tres pacientes en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo. Asimismo, 1.539 positivos asintomáticos o con síntomas leves evolucionan en sus respectivos domicilios bajo supervisión médica. En la última jornada se curaron 39 personas, con lo que se alcanza un total de curadas desde que empezó la pandemia de 14.512.

Por otra parte, continúa la vacunación masiva de la población, con 2.885 personas convocadas para recibir el suero de Pfizer en el Recinto Ferial de Pontevedra.

El ocio nocturno teme que las pruebas PCR que exige el Sergas lleven a los clientes a hacer reuniones privadas

A favor por un lado, pero en contra por otro, el ocio nocturno no tiene una postura clara con respecto a la medida del Sergas de exigir la presentación de una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación para poder acceder a estos locales. Y es que por un lado lo consideran positivo para contener el avance del virus, pero por otro temen que esto lleve a los clientes a reunirse en casas particulares, con el riesgo que ello conlleva, “porque a la gente le cuesta ir a hacerse la prueba”.

Así lo apuntan representantes del sector, como el presidente de la Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo), Daniel Lorenzo, que también se refirió a la diferenciación que hacen con respecto al resto de la hostelería, en la que se podrá entrar sin necesidad de ningún certificado. “Es difícil valorar si es injusto o no, pero para mí todo es hostelería. Entiendo que se pidan las pruebas tal y como están los contagios, pero habrá gente que, por ejemplo, salga a cenar y por tomarse una copa no le compense hacerse una PCR y prefiera reunirse en su casa”.

La mayoría de los clientes del ocio nocturno, sobre todo en Sanxenxo en la época estival, son personas menores de 40 años que, por lo tanto, no tienen todavía el certificado de vacunación, con lo que solo les valdría presentar una prueba PCR negativa. “Preferimos esto a estar cerrados, aunque yo, por ejemplo, este fin de semana no voy a abrir porque no tengo claro cómo se van a hacer las cosas”, señala. En este sentido, lamentan que todo está “un poco en el aire todavía”. Además, temen la posible presentación de falsificaciones tanto de las pruebas PCR como de los certificados de vacunación. “Estaría bien tener un sistema que nos facilitase las cosas, porque en algunos casos es difícil distinguir una falsificación de un original”, comenta Lorenzo.