Las primeras reacciones a la resolución judicial que la Audiencia ha hecho pública este mediodía sobre la ilegalidad de la prórroga de Ence no se han hecho esperar. Mientras los respectivos comités de empresa están valorando la sentencia y reunidos con los abogados, desde la empresa ya han señalado que tomarán medidas y por lo pronto recurrirán la sentencia.

Por otra parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró la anulación de la prórroga de Ence como "un fracaso estrepitoso do Partido Popular, especialmente do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; do expresidente Mariano Rajoy, e tamén do Partido Popular local, que intentaron mediante un cambalache ilegal coa empresa poñer en perigo a continuidade da actividade e dos postos de traballo por non buscar a solución, a única solución lóxica e legal que sería o traslado a outra ubicación como única garantía de manter a actividade e os postos de traballo".

El regidor pontevedrés destacó que tanto el PP como la empresa pretendieron "enganar á sociedade pontevedresa e aos traballadores de Ence mediante un fraude de lei". Asimismo, Lores hizo un llamamiento a la dirección de Ence, así como a Alberto Núñez Feijóo, para que "deixen de enganar aos traballadores e á sociedade de Pontevedra e se poñan a traballar na única solución posible que é o traslado da factoría fóra da ría de Pontevedra".

Asimismo, para esta tarde, CCOO había convocado a partir de las 20.00 horas una manifestación en la ciudad con el objetivo de reivindicar la continuidad de los puestos de trabajo que se mantendrá según lo previsto. El portavoz del sindicato, José Luis Pedrosa, apunta que continuarán luchando por mantener los puestos de empleo y critica que "esta sentencia no deja en muy buen lugar al Estado de derecho". La salida de la marcha tendrá lugar desde la calle Rafael Areses.