Sanxenxo baja la bandera azul en cuatro playas tras haberse detectado varios casos de Covid-19 entre sus socorristas

La bandera azul no ondeará temporalmente en las playas de Area de Agra, A Lapa, Areas Gordas y Nosa Señora da Lanzada debido a once bajas por COVID-19 registradas en el servicio de socorrismo de los arenales. De estos once trabajadores, dos han dado positivo en coronavirus y otros 9 se mantienen aislados, tal y como marca el protocolo de seguridad sanitaria, al ser contactos estrechos.

El Concello de Sanxenxo ha notificado esta misma mañana a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), organismo que concede los distintivos, la imposibilidad de dotar de salvamento a estas cuatro playas y de forma voluntaria ha bajado la enseña.

Desde el Gobierno local indicaron que ya están trabajando para suplir estas bajas temporales lo antes posible y volver a izar las banderas azules de estos arenales. La elección de estas cuatro playas se realiza según criterios estadísticos de afluencia e incidencias que se obtiene cada temporada estival. De las 17 banderas con las que contaba el municipio sanxenxino, a partir de hoy tan solo ondearán 13 hasta que se resuelva la situación.

Cabe destacar que el comité clínico anunció ayer las nuevas restricciones que se aplicarán en el concello debido a la elevada incidencia acumulada de positivos por coronavirus en las últimas semanas. Así, Sanxenxo pasará a partir del próximo sábado a nivel medio de restricciones y aunque evita el cierre de la hostelería, esta quedará limitada a un 30% de aforo en el interior y a un 50% en las terrazas. Asimismo, la Xunta acota las reuniones en exterior a grupos de un máximo de diez personas.