Portos reordena los usos de As Corbaceiras

Portos de Galicia propone para usos “no estrictamente portuarios”, desde el aprovechamiento comercial hasta la instalación de exposiciones, a algo más de 3.200 metros cuadrados del puerto pontevedrés de As Corbaceiras, entre ellos al edificio del Gremio de Mareantes y su entorno, y la antigua sede de la Autoridad Portuaria y los jardines circundantes.

Así se detalla en el Plan de Usos que tramita Portos y al que ya ha presentado alegaciones el Concello de Pontevedra, que se opone a esos usos “comerciales o industriales” en el histórico chalé de As Corbaceiras. El documento expuesto al público detalla que esos posibles aprovechamientos “se asignan a dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, tendrá este uso la explanada ubicada al este del puerto en donde se sitúa el edificio que antiguamente albergaba la sede de la Autoridad Portuaria y que posteriormente fue adquirido por Portos de Galicia. Además, se incluyen las zonas verdes de alrededor, a excepción del ancho de muelle definido con un uso mixto pesquero-náutico deportivo anteriormente.”.

Por otro lado, “se asigna también este uso a los espacios de la zona portuaria donde se ubica la edificación ocupada por el Gremio de Mareantes, así como la bolsa de suelo que queda al norte y oeste de él, coincidente con el arranque del paseo y zona verde que discurre a lo largo de toda la Avenida das Corbaceiras”. La superficie total, incluyendo la planta del edificio, es de 3.204 m2.

Portos considera “que esta superficie es un espacio de oportunidad para resolver la transición entre el puerto y el núcleo urbano como una zona de convivencia lúdica y recreativa a disposición tanto de los ciudadanos, como de los propios usuarios del Puerto”.

Los usos “no estrictamente portuarios” son muy variados. El documento detalla que “los terrenos de la zona de servicio portuaria que no reúnan las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en la Ley de Costas se podrán admitir otros usos no estrictamente portuarios, tales como equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales e industriales no portuarias, siempre que resulten compatibles con los usos antes definidos, que no se perjudique globalmente el desarrollo futuro del puerto y de las operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico en vigor, así como a lo previsto en la normativa de costas en materia de protección del dominio público marítimo-terrestre adscrito”.

Este aprovechamiento es el que ocuparía mayor superficie (3.204 m2) en As Corbaceiras. El reparto de los demás usos es el siguiente: náutico-deportivo (972 m2); mixto pesquero-náutico-deportivo (2.980 m2); Comercial de pasajeros (1.109 m2); Complementario (1.983 m2); Infraestructura básica (2.606 m2). En total se ordenan 12.854 m2.

Además de As Corbaceiras, se incide en la zona de servicio del Club Naval, donde no se plantean apenas modificaciones en un espacio de una superficie total de 33.434,5 m2, con 1.420,99 m2 terrestres y 32.013,51 m2 de lámina de agua.

Explica que el Club Naval cuenta con una zona terrestre reducida, en la que se encuentra el edificio de servicios y un punto de varada de embarcaciones. Además, también se dispone de una pequeña zona de aparcamiento de vehículos y un área de depósito de piraguas vinculadas a la actividad del Club. En el agua hay tres pantalanes principales de 225, 253 y 180 metros de longitud, en los que se atraca de costado.

El puerto de Corbaceiras, por su parte, cuenta con una superficie total de 569.802,41 m2, con 20.972,88 m2 terrestres y 590.775,29 m2 de lámina de agua, ya que en ella se incluye todo el canal de navegación desde el final de la ría de Pontevedra, a la altura de Placeres.

En este caso, sus instalaciones están formadas por una explanada principal, pantalán de embarque y desembarque de pasajeros y, otro para actividades náutico-deportivas vinculadas al Club de Piragüismo Ciudad de Pontevedra.

Por el lado opuesto de la explanada se accede a las embarcaciones fondeadas en la dársena principal del Puerto, que queda delimitada por un relleno constituido por dos alineaciones de muelle, el edificio de la antigua Autoridad Portuaria, en la actualidad oficina de Portos de Galicia y varias zonas verdes.