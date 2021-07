El Concello de Marín anuncia la realización de trabajos de mantenimiento en el suministro eléctrico el fin de semana de la celebración de las Fiestas del Carmen, coincidiendo, además, con su día grande.

Así, los cortes de luz programados serán realizados por el Grupo Naturgy y se llevarán a cabo durante los días 16 y 18 de julio.

El 16, día de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de Marín, los cortes en el suministro eléctrico se realizarán 9 a 11 horas en el lugar de Bagüín, número 26, parroquia de Mogor.

Ya el domingo 18, las interrupciones en el servicio de la luz serán de 7 a 8.30 horas en la Avenida Jaime Janer (números 51, 53, impar 59 a 79), Busto de Arriba (números 33, 34, 37, par 38 a 42), Francisco Landín Pazos (número 2, par 6 a 12 y 20) y en la Urbanización Virxe do Carme (del 1 al 7, 17, 22, 37, 38, 41, 47, 52 a 56, 62, 9001, 9999).

En horario de 9 a 10.30 horas los cortes se trasladarán a la Avenida de Ourense, Canellón Cruceiros A, Canellón Cruceiros B, Canellón da Fonte, Camiño da Fonte, Camiño Lavadoiro de Pedreiras, Camiño do Marco, Camiño Pedreiras de Abaixo, Camiño de San Corno, Concepción Arenal, Fonte do Leste, Fonte do Oeste, Outeiro, Regueiro y Sagrada Familia. El Concello ofrece un teléfono de aclaraciones: 900333999.