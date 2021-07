“Hemos cambiado por completo la perspectiva de la música contemporánea”

–¿Cómo surgió “Vertixe Sonora”?

–Un grupo de músicos, la mayoría formados en centros europeos, a la vuelta a Galicia nos encontramos con que no había una oportunidad de desarrollar una propuesta que permitiera presentar la creación y la investigación alrededor del sonido que habíamos encontrado en otros centros de Europa en los que habíamos estudiado. Básicamente éramos el saxofonista Pablo Coello, que reside en A Coruña; el percusionista Diego Ventoso, en Lugo; y David Durán, el pianista, que estaba en Santiago de Compostela. Teníamos todos esa inquietud, sentíamos Galicia como un desierto para la música contemporánea y teníamos la inquietud de actualizarlo, ponerlo al día y entrar en el siglo XXI.

–El festival nació en un momento en el que las principales estructuras de la música contemporánea se estaban desmoronando en Galicia…

–Fue un factor muy relevante. En torno a la crisis de 2008 prácticamente desaparecieron todas las grandes iniciativas ligadas a la música contemporánea, en este sentido se barrió a toda una generación, la precedente, que había desarrollado unas infraestructuras que respondían también a una estructura económica anterior a la crisis. Y en ese momento desapareció todo, no había manera de presentar tu trabajo, incluso en la escena española. Sentimos la necesidad de crear las estructuras que lo facilitasen. Junto a otros proyectos esa era nuestra idea: no solo hacer conciertos, sino realmente producir los ciclos, es decir encargarnos también de la organización, si no no iba a ser viable.

–¿Qué balance hace una década después?

–La verdad es que nos sentimos muy afortunados de lo que hemos vivido y de todo el trabajo que se han desarrollado, porque estamos hablando de que se han presentado en Galicia en los últimos diez años unas 200 composiciones de nuevo cuño, es decir, piezas que hemos producido directamente nosotros, de compositores de todo el mundo. Compositores y compositoras, eso también es importante.

–Destaca de hecho como una de las líneas estratégicas la apuesta por las compositoras.

–Porque es también un hecho muy relevante: la imagen que había antes en relación a la música contemporánea siempre estaba ligada a un compositor masculino etc. Pues esa imagen la hemos cambiado precisamente por incorporar nuevas voces femeninas. Y también además concretamente en Galicia siempre hemos tenido mucha relación con el CGAC y en general con los artistas plásticos, que tienen mucho interés por la investigación del sonido. Todo eso ha hecho que se cambie por completo la perspectiva de la música contemporánea, esa etiqueta caricaturesca de complicada, a la que es difícil acceder. Nosotros creemos que el público que nos sigue (que, por cierto, es una audiencia muy fiel) percibe los conciertos como una apuesta por la imaginación y también una puerta abierta hacia lo desconocido. El público va a nuestros conciertos con la idea de sorprenderse, y eso también creo que ha variado todo el modo en el que se percibe en Galicia la música contemporánea.

–¿Qué han previsto para los próximos años y cómo celebrarán este décimo aniversario?

–El próximo concierto será el próximo 17 de julio en Pontecesures, en un espacio al aire libre, que será el recital del aniversario, pero en estos momentos estamos desarrollando varios proyectos. Estamos impartiendo un curso de música contemporánea, Barcelona Modern, un certamen internacional muy importante, y lo hacemos vía streaming desde Pontevedra, en colaboración con el estudio del arquitecto Mauro Lomba. Seguiremos trabajando día a día, porque es un tiempo complicado para toda la apuesta por el arte, la vanguardia y la cultura, pero estos diez años no han sido en vano y ahora tenemos una voz privilegiada y, por ejemplo este año, aparte de esa residencia desarrollaremos otra con la Universidad Baptista de Hong Kong. Hemos tenido que reorganizar toda la agenda y al final el aniversario lo vamos a celebrar entre este año y 2022, lo vamos a alargar porque por la pandemia tuvimos que mover muchas fechas. También vamos a presentar en Bremen en unos días un proyecto internacional con el Centro Cultural de Belém para celebrar el legado del gran escritor portugués Saramago… Es decir, que estamos constantemente moviendo y desarrollando propuestas no solo en Galicia, con esa voluntad de presentarnos como un agente activo que también proyecta nuestro territorio como espacio de cultura y a la vanguardia del conocimiento.