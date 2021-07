Trabajadores de Ence piden a la Audiencia Nacional que no demore más la sentencia

Los trabajadores de Ence pidieron hoy a la Audiencia Nacional que haga pública la sentencia sobre la permanencia de la pastera en la ría de Pontevedra. “Esta es una situación de preocupación e incertidumbre para todos los que trabajamos en Ence y pedimos que ya no se demore más, porque tenía que haber salido ya hace un año”, aseguró Ana Cedeira, presidenta del comité de empresa de las oficinas de la pastera.

Criticó la mesa de diálogo celebrada con el gobierno central y la tachó de “movimiento dirigido por la ministra de Transición Ecológica para influir en la Audiencia Nacional y dar la apariencia de que si hubiera un fallo contrario a la concesión no implicaría la desaparición de los puestos de trabajo”.

Cedeira, que estuvo acompañada, entre otros, por el secretario de organización comarcal de CCOO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, recordó que el debate que se ha generado sobre la viabilidad del traslado “no es lo importante”. “Lo importante para nosotros es la permanencia de Ence en Lourizán”, subrayó. “Por la importancia del empleo directo e indirecto y por la repercusión que tendría la desaparición de la masa salarial de estos puestos de trabajo en otros sectores de la economía de la comarca”.

"“Esta es una lucha desigual de los trabajadores contra las instituciones”

Es por ello que el próximo viernes, 16 de julio, se celebrará una manifestación para defender la permanencia de la fábrica en los terrenos públicos marítimo-terrestres. Partirá a las 20 horas desde la calle Rafael Areses y recorrerá el centro de Pontevedra para terminar en la Praza de España. “Invitamos a participar al conjunto de la ciudadanía pontevedresa y al mundo laboral; queremos que se impliquen trabajadores y asociaciones empresariales en defensa de un objetivo común: el empleo”, anunció la presidenta del comité de las oficinas, que informó de que se está llevando a cabo una pegada de carteles y reparto de panfletos.

“Discurso trasnochado”

Por su parte, García Pedrosa anunció que, independientemente del sentido de la sentencia, los trabajadores harán hincapié en la movilización. En este sentido, criticó que un “planteamiento político irresponsable y trasnochado esté poniendo en cuestión la continuidad de tantos puestos de trabajo directos e indirectos y de muchos otros que se verán afectados si finalmente Ence cierra”.

Fue especialmente duro con el Concello de Pontevedra: “no acabamos de comprender como personas que tienen responsabilidad política actúan de una manera tan irracional, con un discurso de hace 30 años; no se corresponde con la realidad concreta de lo que es Ence en estos momentos”.

Asimismo, acusó al gobierno local de ser el responsable de que la fábrica de Lourizán no “tenga más adecuada su estructura productiva por todas las trabas urbanísticas que se ponen desde el Concello de Pontevedra”.

“Esta es una lucha desigual de los trabajadores contra las instituciones”, lamentó, y puso como ejemplo la manifestación que la APDR celebró el domingo 4 de julio, que aún así tildó de “fracaso”. “Ese pretendido apoyo de la ciudadanía de Pontevedra se queda a la hora de la verdad en escaso”.

"La Xunta metió la pata"

En cualquier caso, el secretario de organización comarcal de CCOO en Pontevedra también fue crítico con la Xunta de Galicia, aunque reconoció que tiene un “postura más sensata” que el Concello o la Diputación de Pontevedra. “La Xunta está acompañando, pero desde nuestro punto de vista también metió la pata en la reunión con la ministra de Transición Ecológica, porque en la distribución de los fondos europeos podría haber una propuesta concreta para que Ence”.

Por último, y respecto al informe que Ence hizo público esta misma semana afirmando que su traslado no es posible al no haber ubicaciones alternativas, García Pedrosa considera que “es situar el debate fuera del foco del problema”. “O permanece Ence en Pontevedra o se destruye el empleo. Para nosotros que la empresa se pueda trasladar a cualquier sitio de Galicia será una solución para alguien, para los que trabajan en ella no es una solución”, dijo.

“Son debates ficticios porque no se quiere ir al fondo del problema: la destrucción de 5.000 puestos de trabajo”, concluyó.