El protocolo del servicio de auxilio a domicilio activado a principios de mayo por la Concellería de Benestar Social en colaboración con la Policía Local y la empresa Idades, prevé atender unas 30 personas al año (unos 30 servicios con una duración de 3 horas cada uno, lo que se traduciría en unas 90 horas de prestación). El objetivo es dar una respuesta las 24 horas a todos aquellos casos de emergencia vinculados la personas mayores o con déficit de autonomía, casos que han de ser detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En base al dicho protocolo, indican los portavoces municipales, entre las tareas de carácter doméstico y/o personal que los profesionales de Idades ofrecen de manera puntual e inmediata en relación a personas asistidas de urgencia por la Policía Local (por consecuencia de avisos por caídas fortuitas en los domicilios, matizan las mismas fuentes) se incluyen el aseo personal y cambio de pañales y ropa de vestir; el cambio de ropa de cama y arreglo básico de la estancia; el apoyo para acostarse o levantarse de la cama, y la preparación de alimentos y ayuda para tomarlos; acercar aquellos elementos de la vivienda que proporcionen seguridad (teléfono, teleasistencia...).

Al mismo tiempo, la empresa, también contratada por el Concello de Pontevedra para prestar el Servicio de Axuda no Fogar ( SAF) de carácter general, debe informar documentalmente a los Servicios Sociales municipales sobre las actuaciones realizadas y la situación de la persona atendida en un plazo máximo de 12 horas, elaborando protocolos referentes a su actuación para ser revisados.

El protocolo diseñado desde la oficina técnica de Benestar Social recoge que “las personas objeto de esta atención serán aquellas que tengan reducida su capacidad de autonomía personal y que precisen, además de las atenciones propias que ofrecen los Cuerpos de Seguridad municipal, de alguna otra atención imprescindible de carácter personal o doméstico, que no poda ser realizada por la misma persona o por otra de su contorno, ya sea porque no dispongan de familia o porque la que tienen no se la poda dispensar o no exista forma de localizarla”.

No obstante, el concejal de Benestar Social, Marcos Rey, señala que “las atenciones que se dispensan se basan en la aplicación de las competencias en el ámbito de los servicios sociales comunitarios y más concretamente en las del SAF, y por lo tanto quedan excluidas de este proyecto las atenciones de carácter sanitario, que son competencia de otras administraciones y que deberán ser promovidas por parte de la Policía Local y prestadas por personal sanitario”.

La actuación se inicia exclusivamente a instancias de la Fuerzas de Seguridad. “El protocolo”, matiza en este punto el concejal capitalino, “establece que la atención se iniciará exclusivamente la instancias de la Policía Local de Pontevedra, después de evaluar que no es preciso avisar a los servicios sanitarios y que no es posible a localización de un familiar o de un cuidador habitual y que se hace necesaria la inmediata prestación de servicios personales”.

En adelante, explica, la concesionaria realizará un diagnóstico rápido de las necesidades de atención de la persona a asistir y dará traslado de la situación a un trabajador (auxiliar doméstico) en el menor tiempo posible, “nunca más de media hora desde el aviso dado por la Policía”, indican los portavoces municipales.

Éstos destacan que se realizarán las atenciones domésticas y personales de manera inmediata, asegurándose que la persona atendida queda en buen estado de higiene y seguridad e intentando lograr el acompañamiento por parte de algún familiar o cuidador”.

Se calcula una atención máxima de 3 horas por servicio, que se contabilizarán a partir de la hora de llamada a Policía Local hasta la salida del domicilio de la auxiliar doméstica, quien, una vez finalizado el servicio, lo comunicará telefónicamente a la centralita de la Policía.

La empresa Idades remitirá, en un plazo no superior a tres días y vía Registro municipal, un breve informe con los datos identificativos de la persona atendida y una explicación de las atenciones efectuadas. Recibida la información en los Servicios Sociales, la técnica municipal responsable del programa de Axuda no Fogar se hará cargo del caso, realizando las intervenciones propias del trabajo social, que una vez finalizadas pasarán, de ser el caso, a la trabajadora social de zona.