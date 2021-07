Segundo C.V., el sacerdote acusado de abusos sexuales sobre menores, durante un campamento en Cambados y en una peregrinación a Santiago, se enfrenta finalmente a una pena de 44 años de prisión, de los 67 años y medio que pedía inicialmente la Fiscalía. El ministerio público retiró la acusación sobre uno de los seis menores afectados, porque no se pudieron acreditar fidedignamente los abusos y también rebajó la calificación de delito de abuso sexual continuado sobre una de las víctimas.

El acusado rehusó hacer uso de su derecho a la última palabra en el juicio que concluyó ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, tras cuatro sesiones. El sacerdote está acusado de haber tocado los genitales de los menores en varias ocasiones y en actividades diferentes, siendo profesor y coordinador de diferentes actividades de la orden religiosa.

La defensa de Segundo C.V. trató de quitar credibilidad a los denunciantes, de entre 14 y 15 años de edad, cuyo relató “no es creíble”, según dijo la abogada del sacerdote. “Es como un relato que se va elaborando” argumentó, al repasar los acontecimientos y las conversaciones de WhatsApp entre las víctimas, de estas con sus amigos y testigos e incluso con el propio acusado. También subrayó que el sacerdote llevaba mucho tiempo trabajando con niños “y nunca ha existido ni una queja contra él”, sino todo lo contrario. El psicólogo que presentó la defensa como perito indicó que es raro que un abusador sexual “debute a los 40 años” después de varias décadas estando cerca de menores. La abogada de Segundo C.V. ha pedido la libre absolución de su defendido al entender que no existen “pruebas suficientes” contra él.

La acusación representada por la Fundación Amigos de Galicia habló, sin embargo, de un “ataque depredatorio” del sacerdote sobre los jóvenes y puso de manifiesto las conversaciones vía WhatsApp del salesiano, de 40 años de edad, con muchachos de 14 y 15 años a las 2.00 e incluso 3.00 de la madrugada en varias ocasiones. “Es una persecución a los menores, buscaba su presencia”, dijo el abogado de Amigos de Galicia, para quien esas comunicaciones “no son normales”.

Congregación

También reprochó la actuación de la congregación de Salesianos Don Bosco de Vigo, como entidad responsable de las convivencias en las que se produjeron los supuestos abusos, ya que una vez conocidas las denuncias de los chavales no se avisó de inmediato a los padres, se interrogó a los chicos por parte de responsables de la institución y se les obligó a permanecer en el campamento un día más, según relató el abogado.

“Se ha probado que el acusado siempre actuaba por las noches, aprovechando que los menores estaban dormidos”, dijo este letrado, quien ha advertido de que el cura siempre se acercaba a menores con un “perfil similar”: niños de 14 o 15 años a los que había dado clase y con los que se comunicaba a través del colegio. Todo ello, “con la finalidad de inmiscuirlos en actos de inequívoco carácter sexual y así poder satisfacer su apetito sexual”. Esta acusación solicita entre 4 y 6 años de cárcel por cada abuso sexual.

Las acusaciones particulares de las víctimas reiteraron la credibilidad de los testimonios de los chicos, avalados por los informes periciales de los psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y en el caso del menor para el que el fiscal retiró la acusación, se mantiene por parte de esta acusación particular.

En sus conclusiones, el fiscal concede “total credibilidad” al relato de las víctimas de estos abusos. El testimonio de los menores –según ha defendido el representante público–, es “creíble y plausible” y todos ellos presentan un “trauma compatible” con episodios de abusos sexuales. Además, ha recordado que los tocamientos “por muy fugaces que sean” son abusos sexuales.

Respecto a la retirada de los cargos por los abusos a uno de los seis menores, el fiscal afirmó que aunque “personalmente” cree en la palabra de la víctima no existen pruebas contra el cura, porque “notó que le tocaban pero no abrió los ojos”, por lo que no se puede certificar que fuera el acusado quien lo hizo.

Por su parte, el abogado del colegio Salesianos de Vigo, institución a la que se reclama la responsabilidad civil subsidiaria, indicó en esta última sesión del proceso que estos supuestos abusos no afectaron al rendimiento académico de los alumnos que, tras los hechos, estaban “perfectamente adaptados” por lo que no cabría la posibilidad de indemnizaciones. Explicó que las supuestas víctimas mantuvieron o incluso en algunos casos mejoraron sus expedientes académicos tras los hechos denunciados y que todos ellos continuaron al año siguiente en el colegio. El juicio ha quedado visto para sentencia.