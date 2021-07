Sexo y alcohol: el anecdotario de las dudas en la vacunación

Con ilusión, nervios y muchas dudas acuden la mayoría de los citados a la vacunación en el Recinto Ferial de Pontevedra. Muchos aprovechan la ocasión para hacerse “selfies” tras el proceso y colgarlas en sus redes sociales, porque el hecho de vacunarse en un buen motivo de celebración después de un año y pico de pandemia. Pero también exprimen los pocos minutos que comparten con el personal de enfermería para expresar sus preguntas e incluso miedos.

Consuelo Rodríguez, coordinadora del equipo de vacunación, indica que las conversaciones pueden llegar a ser de lo más variopintas, lo que les sirve para compartir risas con los usuarios de la sanidad pública y relajar el momento del pinchazo.

“Nos preguntan de todo, desde si pueden mantener relaciones sexuales a si pueden beber alcohol. Sobre todo esto último. También quienes consumen drogas quieren saber si pueden hacerlo”, resume.

Este tipo de preguntas son ahora más frecuentes con la población más joven. “En las primeras etapas, con la población de edad más avanzada, las cuestiones eran más relacionadas con el miedo a que la vacuna les hiciera daño”, recuerda.

En todo caso, celebra que, “por norma general”, la población “ha aceptado la vacunación con muy buena actitud”.

Como ocurre en todos los ámbitos, el equipo de vacunación de Pontevedra se encuentra con todo tipo de citados: desde los que llegan excesivamente informados hasta los que tienen ideas totalmente equivocadas. “Lo peor que vivimos fue la época de AstraZeneca, cuando se empezó a hablar de los tromboembolismos. Fue una etapa horrorosa: gente que lloraba, gente que se iba sin vacunar, gente que no era capaz de vencer el miedo, que venían nerviosos y sufrían crisis de histeria...”, manifiesta.

“Nosotros lo que queríamos era que nadie se vacunara sin estar seguro de lo que hacía. No queríamos convencer porque es una decisión muy personal. Les damos los argumentos científicos de por qué se debe uno vacunar e intentar aclararles todas las dudas que puedan tener. Desde mi punto de vista eso no es convencer, es dar una visión objetiva de cuál es la situación y qué tenemos que valorar. Eso es lo que hicimos todos. No hubo nadie que vacunase a nadie sin estar seguro de querer hacerlo”, recalca.