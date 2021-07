El destape de San Francisco

A partir de su declaración como zona monumental, Pontevedra se benefició no poco de la realización de importantes proyectos tendentes a proteger y mejorar su patrimonio arquitectónico por cuenta del Estado, sin costar un duro a las arcas municipales.

Particularmente fructífera resultó la etapa del catedrático de arqueología, Gratiniano Nieto Gallo, como director general de Bellas Artes, durante buena parte de la década de los años 60, período coincidente con Filgueira Valverde al frente de la alcaldía. Así mismo pesaron mucho y remaron en la misma dirección Manuel Chamoso Lamas y Francisco Pons Sorola, respectivamente, comisario de la Zona Monumental y arquitecto del Patrimonio Artístico.

En este contexto favorable, Emilio Álvarez Negreira se sacó de la manga, que sería tanto como decir de su bien amueblada cabeza periodística, una propuesta singular de largo alcance, que tenía mucho de reto urbanístico para mejorar la imagen de esta ciudad: la supresión de las pequeñas casas que tapaban la fachada de la iglesia de San Francisco hacia la calle de Benito Corbal y también ocultaban su espléndida huerta.

Hipólito de Sa nació allí, en el número 1 y 3, donde sus padres tenían una casa de comidas con hospedaje. Por esa vecindad recordó bien a los propietarios de las casas siguientes, hasta Cobián Roffignac. Sucesivamente, el comerciante Benito Mouriño y el veterinario Jacinto Pimentel, así como la familia del poeta Luís Amado Carballo en la misma esquina de ambas calles.

La plena liberación de San Francisco de cuantos añadidos desvirtuaron su belleza arquitectónica original a lo largo del tiempo, constituyó una preocupación constante y, sobre todo, una aspiración irrenunciable de la histórica Comisión de Monumentos que encabezó Casto Sampedro desde que la iglesia recibió la declaración de monumento nacional allá por 1896. Ese testigo recogió Negreira, periodista de raza, que siempre hizo bandera del pontevedresismo en su quehacer literario.

Negreira sometió su idea a debate público y contó para su mejor plasmación con un boceto realizado por César Portela en el inicio de su actividad profesional, luego tan premiada y reconocida con el paso del tiempo. El excelente dibujo realizado por el joven arquitecto no solo interpretó muy bien aquella proposición, sino que probablemente mejoró la intención de Negreira.

En síntesis, Portela sustituyó en su croquis idealizado las casas existentes por bajos comerciales, con una escalinata central de acceso a la finca de la iglesia para salvar el desnivel existente. Encima, asomaba un claustro reconstruido en forma de L. Así se recuperaba buena parte del valor inmobiliario de las viviendas suprimidas. De ejecutarse la obra, San Francisco potenciaría enormemente su valor histórico, abriría al público una gran zona ajardinada y, además, permitiría un visionado completo de su rosetón lateral oculto, gemelo del otro que ilumina su entrada principal.

La encuesta periodística, abierta y plural, recogió opiniones para todos los gustos. No obstante, prevaleció un criterio mayoritario favorable a la propuesta Negreira-Portela, si bien respetando los derechos de los propietarios de las casas afectadas. Y por esa razón, algunos consultados tildaron su realización de imposible ante un previsible alto coste de las expropiaciones necesarias.

Juan Manuel Lazcano, Agustín Portela Paz, Luciano del Río Besada, Carlos Riestra Limeses, Manuel Cuña Novas y algunos más, expresaron abiertamente su apoyo a la apertura de San Francisco.

“Mi opinión es que no solo se justificaría el derribo para categorizar el valor artístico intrínseco del convento de San Francisco -debidamente reconstruido y adecentado a su vez- sino también por la muy poca o ninguna estética de las edificaciones que lo circundan y ahogan”, señaló Lazcano. Por su parte, Portela padre dijo que “resulta difícil salir en defensa de la conservación de las edificaciones adosadas al convento, ya que su propia vulgaridad las condena”.

Cuña Novás quizá ofreció la respuesta más atinada y original. Atinada porque contrapuso el concepto de enaltecimiento y liberación frente al de derribo. Y original porque contestó a una pregunta con otra pregunta, arrimando la ascua a su sardina de director teatral, actividad que ejerció con éxito entonces:

“¿Qué diríamos los pontevedreses -se preguntó- si nos obligasen a ver una obra de teatro que se realizase a telón caído, a telón raído tras el telón?”. Después añadió tajante: “Taparle un costado a San Francisco fue mutilar por un costado la singularidad artística de nuestra ciudad”.

El arquitecto municipal, Alfonso Barreiro Buján, no eludió la cuestión y también consideró justificada la idea lanzada por Negreira, “teniendo en cuenta valores artísticos y urbanísticos”. En tal sentido propuso “una ordenación asoportalada al nivel de Benito Corbal, con locales comerciales en el fondo, cubriendo todo ello con un plano ajardinado en el nivel superior del convento. Con ello quedaría exento el conjunto y aliviada la densidad de la zona”. Y estimo que la operación podría ejecutarse sin pérdida económica”.

Otros pontevedreses consultados plantearon abiertas reticencias, sobre todo de índole económico, y consideraron inviable su ejecución en sí misma. El profesor Emilio Vázquez González no observó la proposición “ni realizable ni posible”, y puso las cosas en su sitio a su manera: “Derribar los edificios que ocultan la iglesia no es un problema que se relacione para nada con el arte o la belleza. Supone una serie de dificultades realmente imposibles de superar, tanto de tipo legal como administrativo y económico.”

El padre Soto, superior del convento, navegó entre dos aguas, y eludió un pronunciamiento claro para curarse en salud y preservar a su comunidad.

La propuesta de Negreira no tuvo más recorrido. Pero una década después, cuando se liberó la parte de San Francisco hacia Cobián Roffignac con la ejecución de un proyecto muy bien acogido, que él bautizó en FARO como “operación rescate”, volvió con su teima. “Del sueño de ayer -escribió- a esta realidad de hoy solo hay un paso. Ojalá que sea el principio de una feliz andadura”. Lamentablemente, aquel camino nunca llegó a recorrerse.

La liberación de su gran solana a Cobián Roffignac

Hace exactamente cincuenta años, la Dirección General de Arquitectura patrocinó la actuación más importante llevada a cabo hasta el momento en San Francisco. Pero la obra no afectó a la fachada de la iglesia hacía la calle Peregrina, sino que se centró en su parte igualmente damnificada, en paralelo a Cobián Roffignac, aunque esta sí tuvo la misma finalidad que aquella en cuanto a destapar y poner en valor toda su belleza más oculta y en cierto modo desconocida. A caballo entre la ordenación, la limpieza y la restauración, la intervención ejecutada aquel verano de 1971 permitió la supresión total de una parte constructiva de baja calidad y conformación antiestética, que no guardaba ninguna relación con la estructura original del cenobio franciscano. En pocas palabras, era como un pegote de hormigón que saltaba a la vista de cualquier mirada sensible. La piqueta se llevó por delante una galería añadida hacia 1917, que emparedaba ábsides y, sobre todo, tapaba en buena medida la gran solana que volaba sobre un modillón moldurado y corrido, de marcado estilo gallego. Tanto por su gran airosidad como por su altura notable, dicha solana estaba considerada por los especialistas entre las mejores que todavía podían verse en España. De ahí la necesidad de aquella actuación tendente a su liberación o a su rescate, así valorada por el propio Negreira. En cuanto a la restauración propiamente dicha, entonces se implantó un nuevo cuerpo arquitectónico de planta baja y forma rectangular, adosada a la sacristía, con una fachada hacia Cobián Roffignac de varias ventanas y una puerta de estilo barroco de entrada a la iglesia. De acuerdo con la descripción ofrecida por el conocido padre Isorna, en funciones de secretario del convento franciscano, el interior de la construcción se abría con un vestíbulo y cuarto de portería, una sala de recepciones, así como un amplio salón de reuniones, ambas comunicadas con la sacristía. El proyecto cerraba su parte superior con una enorme terraza volada desde el convento y una puerta de acceso desde el comedor para el disfrute y paseo de sus moradores al mediodía en los días soleados. Al tiempo que se felicitó de aquella intervención ministerial, el padre Isorna no dejó de lamentar la actuación pendiente hacia la calle Benito Corbal. En su opinión, “sería ideal -dijo entonces- que toda la acrópolis emergiera del caserío, exenta y limpia de construcciones adosadas”. Luego añadió: “Este es un ideal que, más tarde, quizá se resuelva. Pero hoy por hoy, por falta de dinero en los medios oficiales, no podemos llevar a cabo”. Obviamente, el paso del tiempo jugó en contra de aquel viejo anhelo, que se tornó imposible de acometer tras el boom de la construcción y nunca se hizo realidad.