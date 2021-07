Dentro de la programación cultural del verano pontevedrés y tras el Memorial Ricardo Portela de gaita que se celebra este fin de semana, la plaza de A Ferrería acogerá el festival “Rock na Vila” el lunes y martes de la próxima semana. Es un pequeño ciclo de conciertos de rock que incluye dos sesiones por día y que permitirá disfrutar de la música de cuatro bandas. Dos de ellas son pontevedresas y también dos tienen una importante componente femenina.

El lunes el cartel está compuesto por Río Verdugo (a las 20.00 horas), una de las bandas emergentes en el panorama musical de Pontevedra, y por The Soul Jacket (a las 22.00 horas), banda de “rock clásico sureño” nacida en Vigo en 2004 y que en este momento es una de las más consolidadas a nivel gallego.

El martes es el turno de The Rebel Espirits (a las 20.00 horas), banda íntegramente femenina que forma parte de la importante cantera musical con la que actualmente cuenta Pontevedra, y The Funkles (a las 22.00 horas), banda tributo a The Beatles y mayoritariamente femenina, de la que varias de sus integrantes son de procedencia pontevedresa y que además también forman parte de otros proyectos musicales. De este modo, “Rock na Vila” acerca a Pontevedra formaciones que dan muestra del talento musical emergente en la ciudad, al tiempo que pone en valor a presencia de la mujer en la música, principalmente en el mundo del rock, y ofrece al público un programa atractivo y de calidad.

Atendiendo a la situación sanitaria, estos conciertos al igual que todas las actividades de “O son da rúa” tendrán lugar en espacios aforados, en los que son de obligado cumplimiento las normas de seguridad vigentes.