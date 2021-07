Conciertos musicales, cine al aire libre, andainas para descubrir el patrimonio local y talleres son algunas de las iniciativas que forman parte del programa “Descubre o teu interior”, a través del cual la Concellería de Cultura busca ofrecer a los vecinos fórmulas de ocio para la temporada estival, destinadas a personas de todas las edades y que también puedan ser disfrutadas en familia, al mismo tiempo que se ponen en valor diferentes espacios existentes en el municipio y se busca dar un empujón a la actividad del sector cultural, apostando por artistas y profesionales del entorno.

La titular de este departamento, Raquel Rodríguez, fue la encargada de dar a conocer los detalles de esta iniciativa, que se extenderá a lo largo de los meses de julio y agosto y que se integra dentro del programa global de “Poio é Cultura”. “Son citas que teñen como grandes protagonistas a artistas e profesionais do sector cultural local e á lingua do noso país”, indicó Rodríguez Alonso, que añadió que “Descubre o teu interior” es el nombre elegido para reanudar “na posibilidade de que a nosa veciñanza goce do potencial que ten o noso concello no que a oferta de lecer se refire”.

Programación

Soan Daquí será la encargada de dar el toque de salida a la programación. Será el próximo viernes, 16 de julio, cuando la plaza de A Granxa, en Campelo, acoja el concierto de la Escola de Música de Acordeóns. Dentro de este mismo ciclo el compositor de Combarro, Miguel Martínez, ofrecerá también una actuación el 1 de agosto, en este caso en el jardín de la Casa Rosada. Este mismo emplazamiento acogerá el concierto de Marietta y Juan Mariño el jueves 12 de agosto. Pasacalles por las parroquias, a cargo de colectivos musicales del municipio, y el espectáculo del grupo O Fiadeiro, el 8 de agosto en A Seca, completan esta parte de la programación “Descubre o teu interior”.

Otro de los grandes atractivos del programa serán las Andainas Máxicas. “Son roteiros que incluirán iniciativas culturais e estarán adaptadas ás crianzas, para que se poidan gozar en familia e, ao mesmo tempo, as nenas e nenos de Poio teñan ocasión de coñecer o noso patrimonio arquitectónico e natural”, explicó la concejala. La primera de estas rutas será la de los molinos de Samieira (17 de julio).