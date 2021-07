Ence reitera que su traslado es “inviable”

En medio del debate sobre el futuro de Ence y a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional sobre la legalidad o no de la prórroga de la concesión de Costas sobre los terrenos de Lourizán otorgada en 2016 por el Gobierno central, la empresa acaba de dar una vuelta de tuerca a su negativa a abandonar Lourizán. La compañía ha divulgado un nuevo estudio técnico, el segundo en pocos meses, que considera de nuevo “inviable” un hipotético traslado de su planta de Pontevedra. Si en el primer estudio se analizaron, y descartaron, cinco posibles emplazamientos, ahora se revisaron otras siete ubicaciones, todas ellas en Galicia y basadas en el plan de áreas industriales de la Xunta.

Se concluye que “ninguna de las áreas empresariales recogidas en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales da Comunidade Autónoma de Galicia (PSOAEG) pueden considerarse viables para acoger una planta de pasta de papel” como la de Ence en Pontevedra. y añade que de esta conclusión “se deduce que, por lo tanto, el traslado al que se alude desde diversos ámbitos no sería posible”.

Este trabajo, elaborado por la consultora Idom, responde al “compromiso” adquirido por Ence en la Mesa de diálogo convocada en abril por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En aquella cita, la única celebrada hasta ahora sobre el futuro del complejo, la compañía pastera asumió la elaboración de una actualización profunda del estudio que tenía a este respecto, por responsabilidad social y como parte de su compromiso con las personas”.

La misma consultora que elaboró el primer documento, partió ahora de las 441 áreas que contempla el Plan Sectorial de Áreas Empresariales de Galicia, “ya que estas son las únicas áreas en Galicia donde se puede implantar cualquier industria de estas dimensiones, de acuerdo al ordenamiento territorial de Galicia y respondiendo a las Directrices de Ordenación del Territorio”.

A partir de aquí, se descartaron todas aquellas ubicaciones que, de forma obvia, no cumplen con los requisitos necesarios para poder albergar una instalación de estas características (superficie, captación de agua cercana, modelo territorial definido por las Directrices de Ordenación del Territorio, etc.). Quedó una selección de siete, pero “ninguna sería viable para ubicar una planta de producción de pasta de papel como la de Ence en Lourizán”

Polígono Industrial Lago de Meirama

En el caso de este emplazamiento el estudio revela que, ente otros factores, no se puede asegurar la disponibilidad de agua ni la descarga del efluente. Otro de los motivos que llevan a desechar esta ubicación es la afección aeronáutica. En concreto, se alude a la servidumbre de limitación de altura de aproximación de aeronaves, debido a su cercanía con el aeropuerto de Alvedro (A Coruña).

Parque Empresarial Encrobas 1

Este caso es similar al anterior. Entre las razones principales que lo eliminan como posible ubicación se sitúa la limitación de altura por cercanía al aeropuerto. En esta ubicación tampoco se puede asegurar la disponibilidad de agua ni la descarga del efluente.

Polígono Industrial Vilar do Colo (Fene-Cabanas)

El informe incide en que en esta ubicación tampoco se podría garantizar la disponibilidad de agua. El elevado impacto paisajístico, derivado de una topografía desfavorable, es otro de los inconvenientes que descarta a este polígono como candidato a alojar una planta como la de Ence.

Polígono industrial A Boeira

Se destaca de nuevo que no sería posible garantizar la disponibilidad de agua, debido a su captación en cauce con aprovechamiento hidroeléctrico. Aspectos como el elevado impacto paisajístico, debido a una topografía desfavorable, son otros de los factores que llevan a Idom a desestimar este polígono como opción viable.

Polígono Industrial Penapurreira (As Pontes de García Rodríguez)

La construcción de la canalización del efluente afectaría a espacios naturales protegidos. Además, y entre otros motivos, se resalta la incertidumbre de disponibilidad de agua por otros usos.

Braña do Can (Teo-Santiago de Compostela)

Llama la atención, en esta ubicación, el elevadísimo consumo energético de bombeo (y su correspondiente impacto ambiental), más allá de otros factores, como el impacto paisajístico (visible, incluso desde la Cidade da Cultura y desde la Catedral de Santiago).

Polígono industrial Chan de Amoedo (Pazos de Borbén)

La captación y el vertido serían prácticamente inviables. Además tendría que instalarse una conducción de efluente por zonas de alta densidad de población. Todos estos factores hacen, de nuevo, inviable la implantación en esta área empresarial.

Caudal de agua, superficie y un puerto próximo

El primer estudio de IDOM había realizado un análisis de las principales cinco cuencas fluviales gallegas para concluir que no hay otro espacio viable en Galicia para instalar una fábrica de las características de la de Lourizán: Eume, Tambre, Ulla, Miño y Sil. En primer lugar, el informe recoge los requisitos que debería reunir una localización para poder albergar una fábrica de celulosa como la de Ence en Pontevedra: El principal, disponer de un caudal de agua dulce suficiente para alimentar la fábrica (de ahí que siempre se analice su posible presencia en torno a una cuenca fluvial importante).

Pero tan fundamental o más es disponer también de un medio receptor (otra masa de agua) lo suficientemente grande como para poder asumir el efluente del complejo. Otros tres requisitos son una parcela de terreno lo suficientemente grande (la empresa habla de al menos 35 hectáreas y el informe señala que el tamaño ideal serían 150 hectáreas y 50 como mínimo) y que la superficie sea plana. Por último, se requiere disponer de madera cerca, líneas eléctricas con capacidad para importar y exportar energía e infraestructuras adecuadas para soportar un ingente volumen de tráfico pesado.

En este apartado, es necesario disponer de un puerto cerca que tenga, además, infraestructuras específicas para el manejo de la pasta de papel como ocurre en el caso de la terminal cubierta de Marín. De las cinco cuencas fluviales analizadas, el estudio de Idom descarta de entrada las tres primeras, Eume, Ulla y Tambre por su escaso caudal. Una fábrica de estas características requiere un mínimo de entre 7,5 y 10 metros cúbicos por segundo.

Aquel estudio ya analizó As Pontes y una ubicación próxima al Miño, la Plisan de Salvaterra-As Neves. Ence señalaba el escaso caudal del Miño y en su condición de transfronterizo para justificar que no pueda ubicarse allí. El informe de Idom no entró a valorar otras áreas empresariales que sonaron siempre como posible destino de Ence como es el caso de Barro. El vertido del efluente también debería ser llevado hasta el mar. La propia empresa Ence descartó esta posibilidad porque “no hay espacio en dicho polígono”.