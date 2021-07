El turismo nacional apuesta por la Boa Vila

Andalucía, Cataluña, Extremadura, Valencia, Asturias o Madrid son algunos de los lugares de procedencia de los turistas que ya recorren las calles de Pontevedra estos días. La llegada del mes de julio trae consigo también las primeras visitas de los veraneantes a la ciudad que principalmente son de ámbito nacional y que, entre otros motivos, se decantan por Pontevedra por el clima, la gastronomía y los espacios abiertos sin aglomeraciones.

A media mañana, en la Praza de España, un grupo de unas 15 personas inician una ruta turística por las calles de la Boa Vila. En su primera parada, frente a las Ruinas de Santo Domingo, Ángel se presenta como su guía y tras una pequeña introducción les habla de la muralla que antaño rodeaba la ciudad y que tenía una longitud de más de dos kilómetros.

El responsable que dirige el recorrido explica al grupo que la fortificación contó con varias fechas de construcción, “la más antigua data del siglo XI, luego hubo una reforma en los siglos XII-XIII y la última tuvo lugar en el siglo XV, hasta que en el XIX, por orden municipal fue retirada para permitir que la ciudad se expandiese. En su momento, su importancia era vital, sobre todo por la llegada de pueblos nórdicos por la ría de Pontevedra que saqueaban y arrasaban los poblados que encontraban, pero también actuaba como filtro para gestionar el comercio, prohibir el paso a malhechores o incluso a personas enfermas”.

Un poco separadas del grupo se encuentran Inés López, Carmen Jiménez y unos cuatro amigos, porque aunque han intentado conseguir plaza para la ruta guiada por el centro histórico, el cupo ya estaba lleno para la jornada. Ambas vienen de Castellón, están alojadas en Sanxenxo y llevan una semana recorriendo la parte sur de la comunidad gallega. Tanto López como Jiménez coinciden en señalar que “entre el mal tiempo y que la gente todavía no se atreve a viajar, hemos tenido la oportunidad de conocer la Galicia más auténtica”.

La pandemia no ha frenado a estas valencianas y a su grupo de amigos a la hora de escoger las Rías Baixas y Pontevedra para hacer turismo, y es que cuentan que “tal y como estuvimos nosotros en Castellón, la situación aquí no tiene nada que ver. Además, estamos vacunadas con las dos dosis y manteniendo las medidas de seguridad no nos da miedo viajar. Eso sí, este año solo haremos turismo en destinos nacionales”, indicaban ayer estas veraneantes.

Antes de partir hacia el casco histórico y elegir un restaurante para degustar la gastronomía local, Inés López y Carmen Jiménez apuntan que “una de las cosas que más nos ha gustado es que hay muchos espacios abiertos y naturales, de manera que podemos conocer nuevos lugares y sin estar preocupadas por el covid”.

Ya en el interior de las Ruinas de Santo Domingo se encuentra Sergio Serrano junto a su familia. Este extremeño que acaba de iniciar su ruta por la ciudad dice que tampoco pasará sus vacaciones fuera de España y, entre otros lugares de las Rías Baixas, Pontevedra fue su apuesta: “Acabamos de llegar a la ciudad, y aunque mis padres ya habían venido cuando hicieron el Camino de Santiago, yo solo de pequeño y ya no me acuerdo mucho. Nuestra idea es recorrer los principales monumentos históricos, visitar algún museo y comer los productos de aquí”.

Escapar del calor de Plasencia y también aprovechar que el ambiente de la ciudad capitalina no es “como estar en Madrid o Valencia” han sido los principales motivos por los que Serrano y su familia han optado por seleccionar Pontevedra como destino para sus vacaciones.

En la escalinata de la Iglesia de A Peregrina, se encuentra Pablo Isidro fotografiando los detalles del que asegura que es su lugar favorito de la ciudad. Este asturiano, que permanecerá con su familia cinco días más alojados cerca de Sanxenxo, cuenta que se han juntado en Pontevedra con otra parte de su familia procedente de Barcelona: “Yo ya conocía la ciudad, pero ellos no, y pensamos que era una buena idea recorrer Galicia en coche. Al principio habíamos pensado en combinarlo con Portugal, pero teniendo en cuenta cómo están allí por la pandemia finalmente lo descartamos y pasaremos más tiempo aquí”.

En este sentido, Isidro afirma que no le da miedo viajar a pesar del repunte que está experimentando la epidemia en la comarca y señala que “ya estoy vacunado y nos da seguridad ver que aquí toda la gente va con la mascarilla, por lo que respetando la distancia no veo inconveniente en visitar otros lugares”.

Asimismo, este asturiano indica que sus vacaciones de 2021 no solo se ceñirán al ámbito nacional y espera que en septiembre sus hijos ya estén vacunados para hacer un viaje por Europa. Mientras tanto, durante esta semana recorrerán las Rías Baixas y posteriormente visitarán el resto de provincias gallegas.