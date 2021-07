El BNG de Marín manifestó su pesar por que el Concello de Marín no haya aceptado cambiar la hora del pregón por las fiestas del Carmen para que no coincida con la manifestación convocada por la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo.

Ambos eventos coinciden casi en hora mañana viernes, ya que la marcha es a las 20.30 y el pregón a las 21.00 horas.

Por ello, el BNG solicitó al gobierno local que adelantase la hora del pregón o lo trasldase a otro día como gesto de apoyo a la marcha.

Los vecinos están preocupados por que la Xunta decida cerrar el centro de salud de Seixo, de ahí que hayan convocado la manifestación de este viernes, con salida a las ocho y media de la tarde desde la gasolinera.