Las restricciones de movilidad no solo no han frenado el número de víctimas de accidentes de tráfico sino que la letalidad ha vuelto a cifras de hace diez años, según se puso de manifiesto en la mañana de este viernes en la comisión provincial de Seguridad Vial. La encabezó la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y se centró en analizar los últimos datos sobre seguridad vial en los concellos de Pontevedra.

En concreto, la comisión evaluó los resultados de los últimos dos ejercicios, ya que no pudo reunirse en el año 2020 debido a la crisis sanitaria, como recuerdan los portavoces de la Subdelegación. Maica Larriba incidió en que los datos analizados, a pesar de las restricciones a la movilidad vigentes durante buena parte del pasado año, “no ofrecen resultados muy positivos. De hecho, la comparativa anual entre 2020 y 2019 evidencia que el número de accidentes se redujo en la provincia un 21 %, no obstante, el número de fallecidos se vio incrementado en un 15 %”.

En este sentido, la subdelegada lamentó el índice de letalidad de la provincia —que se fija teniendo en cuenta el número de fallecidos por cada cien víctimas— se situó en el 1,72 % el año pasado, “un porcentaje que no se registraba en la provincia desde el año 2012”, recordó.

"Siguen siendo las vías interurbanas, concretamente las carreteras convencionales, las que concentran el 65 % de las víctimas mortales, frente al 35 % que se registran en las vías urbanas", detalló Maica Larriba

Por su parte, el parque automovilístico apenas creció en un 1 % entre 2019 a 2020. Larriba avanzó también que "ie analizamos los datos del presente año, afectado también por restricciones a la movilidad y cierres perimetrales, las cifras tampoco son nada esperanzadoras, ya que las carreteras de la provincia registran un balance mortal de 15 fallecidos en vías interurbanas y 4 en vías urbanas en lo que va de año".

Del total de víctimas mortales, 13 eran conductores, 4 pasajeros y 2 peatones.

Según los datos del último informe de la Dirección General de Tráfico, entre los factores concurrentes en accidentes con víctimas mortales en la provincia de Pontevedra destacan a las distracciones al volante (presentes en un 25,7 % de los fallecimientos, según los datos que expuso ayer la Subdelegación) y el exceso de velocidad, causa de un 26,2% de los siniestros mortales—.

Del informe de la Dirección de Táfico también se desprende que la escasa distancia de seguridad (13 %), el incumplimiento de la prioridad (16,7 %), el sueño (9%), la alcoholemia (6,8%) y otras infracciones (10,5 %) son factores que intervinieron de modo recurrente en los accidentes con fallecimientos que se produjeron en las carreteras pontevedresas durante el año pasado.

Asimismo, Larriba quiso destacar la incidencia que aún tiene la falta de uso del cinto de seguridad entre los fallecidos en vehículos donde es obligatorio su uso, “ya que un 23 % de los ocupantes de turismos y furgonetas que perdieron la vida en nuestras carreteras durante el año pasado no hacían uso de este elemento fundamental”, recordó.

Las distracciones al volante están presentes en un 25,7 % de los fallecimientos y el exceso de velocidad es la causa de un 26,2% de las víctimas mortales

La subdelegada del Gobierno incidió también en que tres de las diez víctimas mortales usuarias de motocicletas no llevaban casco de protección. No obstante, de las 41 víctimas hospitalizadas solo una no llevaba casco, “lo que evidencia la relevancia de los accesorios de seguridad”, señaló.

Maica Larriba destacó que es muy importante “seguir insistiendo en la necesidad de extremar la atención al volante y cumplir con los límites de velocidad y restantes normas de tráfico, porque la sangría de vidas sigue en niveles inaceptables”.

En la reunión de la comisión provincial de Seguridad Vial participaron la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero; el diputado provincial de infraestructuras y vías provinciales, Gregorio Agís; el jefe accidental del subsector de tráfico de la Guardia Civil, Fernando José Tato; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Simón Venzal; el jefe provincial de la demarcación de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Pablo Domínguez; el ingeniero de la Axencia Galega de Infraestructuras, Alfonso Tenorio; el inspector principal de la Policía Local de Pontevedra, José Manuel Duarte; el intendente jefe de la Policía Local de Vigo, Francisco Muñoz; el jefe accidental de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Prego; el gerente de ACEGA, empresa concesionaria de la AP-53, José Enrique Mezquita; y el director de Explotación de Audasa, Constantino Castro.