La edad media de los hospitalizados por COVID en la UCI de Montecelo baja hasta los 40 años

La principal consecuencia de esta tendencia es que la edad media de los ingresados en UCI en el Hospital Montecelo, el de referencia de la comarca, ha bajado hasta los 40 años. El preocupante macrobrote nacional iniciado por millares de jóvenes en Mallorca, y que en Galicia ha tenido su máxima expansión en Pontevedra y concellos limítrofes, han llevado al área a subir al nivel medio de restricciones el pasado fin de semana al producirse un incremento exponencial de enfermos activos que en nada se parecen a los que había en julio del año pasado: menos de 10.

Actualmente, hay 546 infectados en el área, una cifra que en 2020 no se alcanzó hasta casi terminado el verano, a mediados del mes de septiembre. Frente a esa contención bien llevada, y consecuencia del mantenimiento del estado de alarma, el preocupante aumento actual. Y aunque el 97% de los casos activos ahora se recuperan sin gravedad en sus propios domicilios, hay que destacar que hay, según informa el Sergas, 15 hospitalizados en el área, seis de ellos en la Unidad de Cuidados Críticos. Son la mitad de los de toda Galicia, que cuenta con 12 en UCI, siempre según los datos diarios facilitados por el gobierno autonómico.

“Todos los pacientes de críticos están ingresados en boxes cerrados”, explica la doctora Marina Varela, jefa de servicio de Anestesiología y Reanimación del Complexo Hospitalario de Pontevedra y miembro del comité clínico COVID de Galicia. Entre los hospitalizados en UCI hay alguno, “de forma puntual”, que decidió en su momento no vacunarse.

“Ahora vemos pacientes ingresados de la franja de edad entre los 30 y los 50 años; una media de 40. Son pacientes que no tienen la pauta de vacunación completa porque no les dio tiempo”, aclara la doctora Varela. En todo caso, subraya que “no tenemos ningún paciente ingresado que tenga la pauta completa de vacunación”. “En todo caso, y aunque sea una muestra pequeña, lo que sí vemos es que son pacientes más jóvenes que en las anteriores olas”, destaca. Ocurre lo mismo con los hospitalizados en planta, “también rondan la misma franja de edad”. La media actual es casi la mitad de la de hace un mes, con alrededor de 60 años.

“La impresión que tenemos es que a medida que avanzamos en el proceso de vacunación esa edad va bajando”, resume.

La variante delta aún no es la predominante en la hospitalización. “Puede llegar a serlo, aunque no lo sea actualmente”, informa Marina Varela. La sintomatología, en todo caso, es muy similar a las de anteriores olas. “Los pacientes que ingresan en críticos lo hacen con insuficiencia respiratoria. Por ahora los que estamos viendo se manejan con ventilación no invasiva, aunque también los tenemos con ventilación mecánica, como vimos en las anteriores olas”, puntualiza.

“Hay que estar atentos”

El aumento continúo preocupa a los profesionales sanitarios del Complexo Hospitalario de Pontevera.

En este sentido, la jefa del servicio de Anestesiología y Reanimación matiza que el aumento de la incidencia acumulada a siete días y a catorce no solo se está produciendo en el área sanitaria, “sino a nivel de toda Galicia y toda España”.

“Hay que estar atentos al número de pacientes que ingresen. En función de ello el plan de contingencia se adapta a las necesidades. Hace dos semanas, por ejemplo, la situación era mucho más favorable”, reconoce.

En cualquier caso, matiza que “los ingresos diarios no son tan elevados como en la anterior ola y no se colapsan las unidades”. “Y esperemos que no lleguemos a verlo”.

Varela repite su mensaje a la población apelando a la prudencia: “El virus continúa entre nosotros y hasta el último momento hay que mantener las medidas de protección porque quedan meses de pandemia”.

“Insistimos en que la población cumpla las medidas y que sea prudente con la interacción social, sobre todo entre los no vacunados. Hay que extremar la prudencia entre todos los grupos porque el virus puede llegar a las personas más frágiles”, advierte Marina Varela.