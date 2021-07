“A provincia de Pontevedra e Galicia non poden perder a oportunidade como destino seguro, sostible e non masificado que ten acadado no actual contexto de pandemia. E ten que facelo con unión, con traballo conxunto e coa aposta firme pola dixitalización operativa de todo o conxunto do sector”. Así lo refrendaron ayer la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, la presidencia de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Dulcinea Aguín, y su vicepresidente, Rafael Serrano, tras mantener un encuentro en el Pazo Provincial, en el que sentaron las bases de una colaboración mutua para sumar sinergías del sector privado al público al fin de alcanzar estos objetivos.

En este espíritu de colaboración, Carmela Silva anunció que la Diputación y Aviturga van a trabajar en la actual plataforma de reservas que tiene la asociación, Vitgal, para estudiar la posibilidad de rellenarla con contenido turístico de forma continua “para que os visitantes que veñan á provincia , a calqueira das modalidades de aloxamento, poidan saber que hoxe na provincia hai 100 actividades deportivas, culturais o de senderismo que poden realizar e que lle chegue a través dun clic no teléfono”.

Otro de los asuntos abordados en el encuentro fue la necesidad de profesionalizar el sector de las viviendas turísticas, así como mejorar la formación de los y las propietarias de estes alojamientos, “a fin de que a experiencia das persoas visitantes sexa de excelencia”.

La presidenta de Aviturga defendió la necesidad de trabajar “cunha estratexía conxunta porque ao final o que pretendemos é fidelizar á xente que nos visita”. “Galicia, Pontevedra, añadió, “non teñen nada que envexar a ningún outro territorio. Temos costa, interior, rural, enoloxía, patrimonio, cultura...E experiencias. Temos que pensar que hoxe a xente xa non vai aos destinos diciendo que vou ver, senón que é o que vou facer. E creo que aí é onde temos que traballar dixitalmente, con contidos actualizados para vir a esta terra e a este territorio”.

Las viviendas turísticas de la provincia representan practicamente la mitad (48%) de las existentes en Galicia y existen en 58 de los 1 concellos de Pontevedra, con una implantación casi global. Y la situación de pandemia tiene sido una oportunidad para la comunidad porque, como destacó Carmela Silva, “foi unha privilexiada, xa que contamos cun modelo de turismo non masificado que permite que a xente poida atopar o que buscaba”.

Por último, tanto la presidenta provincial como la de Aviturga subrayaron la necesidad de que todo el sector trabaje de forma unida. “Temos que ser capaces de traballar xuntas e xuntos”, destacó Carmela Silva. “Temos que superar a atomización para ser capaces de construír instrumentos globais que sirvan para todas e todos. Porque ao final, quen vai decidir é a turista e o turista, polo tanto non queiramos decidir por eles”.