Poio se convertirá este verano en el primer municipio del entorno de Pontevedra en ofrecer a vecinos y visitantes una playa canina: A Pinela. Así lo confirmó el concelleiro de Medio Ambiente, Xosé Luís Martínez, que adelantó, además, que se habilitará el arenal situado en las inmediaciones de A Seca como espacio para que los propietarios de perros puedan soltar a sus mascotas, cumpliendo en todo momento con una serie de normas básicas.

El edil señaló que en los próximos días se emitirá una resolución que servirá para confirmar la puesta en funcionamiento de este servicio. Entiende Martínez Blanco que esta actuación da respuesta a una demanda vecinal, ya que “cada vez son máis as persoas que se involucran na adopción de cans, polo que se facía preciso contar cun espazo aberto no que as mascotas poidan permanecer soltas”.

Además, el responsable de Medio Ambiente destacó que este también puede ser un importante reclamo desde el punto de vista turístico, ya que a día de hoy este tipo de playas escasean en la provincia de Pontevedra. En la actualidad, apenas existen media docena de arenales caninos. “Na contorna non hai ningún concello que ofrezca este tipo de espazo. As praias para cans máis próximas están actualmente no Grove, en Redondela, en Vilagarcía ou en Vigo. Cremos que A Seca se consolidará como un referente neste eido non só para a veciñanza de Poio, senón tamén para as persoas doutros concellos limítrofes como Pontevedra ou Sanxenxo”, indicó Xosé Luís Martínez.

Fueron varios los factores que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir A Seca como emplazamiento para desenvolver esta actuación. “É unha praia pequena, pero cunha superficie suficiente como para permitir o esparcemento dos animais, especialmente cando hai marea baixa”, explicó el concelleiro, que destaca que el arenal situado en las proximidades del Parque da Memoria, también ofrece otros atractivos, como son el hecho de encontrarse en una zona céntrica y contar con buenos accesos y plazas de aparcamiento.

Con respecto a las normas que deberán cumplir los usuarios, Xosé Luís Martínez recuerda que los perros deberán estar controlados en todo momento por sus dueños. “Que poidan estar soltos non implica que deba existir un compromiso por parte dos propietarios á hora de impedir que os animais poidan molestar a outros bañistas”, advirtió el concelleiro de Medio Ambiente, que indicó que las personas que bajen los perros a la playa deberán portar la documentación pertinente del animal.