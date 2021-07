Un lugar para vivir “más libres”

Mari Carmen Castiñeiras tiene 46 años de edad y en su día a día depende de una persona que la cuida y da respuesta a sus necesidades más básicas, tales como vestirse, asearse o comer. Su madre falleció y ahora mismo dice que se ve sola, por eso cuando se le pregunta qué supone para ella poder optar a una plaza en la futura residencia de Amencer-Aspace en la ciudad responde diciendo: “Es fundamental en mi vida”.

Esta pontevedresa es en la actualidad usuaria del centro de día que la asociación de familias de personas con parálisis cerebral y otros trastornos neuro-motores dispone en Campolongo, y será una de las personas que solicite plaza en la futura residencia de la entidad que albergará el edificio Centro Sur, cuya reforma dará comienzo el próximo mes de agosto.

Si bien estaba previsto que las obras dieran comienzo a lo largo de este mes, fuentes del Concello de Pontevedra confirmaron ayer que finalmente la puesta en marcha de los trabajos tendrá lugar en agosto, aunque desde la Oficina Técnica de Arquitectura no concretaron la fecha de inicio.

Desde la gerencia de Amencer-Aspace, Mónica Touriño destacó que la dotación de una residencia para personas con parálisis cerebral en la ciudad de Pontevedra significa “dar respuesta a la principal preocupación de las familias desde el minuto cero, desde el momento en el que les dan el diagnóstico, porque la primera preocupación siempre es qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté”. En este sentido, Touriño señaló que este inmueble supondrá “ofrecer un recurso que hace falta, solventar un vacío que había en la ciudad y que sin duda dará tranquilidad a muchas familias”.

Así es el caso de Mari Carmen Castiñeiras, quien explica que su situación familiar “ahora mismo es complicada; mi hermano vive lejos y no me gustaría ser una carga para él. Tendría que desplazarse para cuidarme o, si me fuera a vivir con él, yo tendría que dejar de acudir al centro de día de Amencer. Es por esto que poder optar a una plaza en esta residencia es muy importante para mí”, indica esta usuaria.

Esta misma opinión comparte Sergio González, también usuario de la entidad, quien comenta que “muchos usuarios somos dependientes y hasta ahora muchos estábamos viviendo con nuestras familias, pero ahora son mayores, algunos de nuestros familiares cuidadores empiezan a morir y necesitamos un lugar donde estar y donde poder ser atendidos”.

Sergio González, al igual que Castiñeiras, demandará una plaza en la nueva residencia y considera que ello le permitirá ser “más autónomo y más libre”. Así, este usuario de Amencer apunta que “no es justo que a veces tengamos que condicionar la vida de nuestros familiares, por eso es importante para todos nosotros que en la ciudad haya un sitio como este”.

Según afirmó la gerente de la entidad, hasta la fecha, para cubrir esta demanda lo que se hacía era derivar a las personas que lo requerían a residencias ubicadas en otras ciudades, principalmente a Vigo, con el inconveniente de sacarlos de su entorno habitual, mientras que otras permanecían “en sus casas con una atención muy limitada y a la espera de un recurso”.

De cara a la reforma del Centro Sur, Mónica Touriño avanzó que se contempla que las obras estén finalizadas en la primavera de 2022 y que su apertura sea progresiva. A este respecto, la gerente de Amencer-Aspace indicó que “en total se habilitarán 32 plazas, que se repartirán en dos plantas del edificio, e inicialmente se prevé que los residentes vayan entrando por módulos, de ocho en ocho”.

En cuanto al modelo de residencia que la asociación contempla, Touriño comentó que se trata de un modelo “inclusivo”, de manera que los usuarios “podrán hacer vida más allá de las paredes de la residencia, acudir a sus centros de día y durante los fines de semana participar en el ocio comunitario”, concluyó la responsable de la entidad.