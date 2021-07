Impulsan una plataforma de afectados por el vial de acceso al Gran Montecelo

Sartier indicó a los afectados que en una reciente entrevista con responsables de la Xunta en Pontevedra, les explicaron que aunque la ampliación del hospital y sus servicios se trate de un convenio entre la Administración autonómica y el Concello de Pontevedra, el proyecto de la nueva carretera y viales anexos es competencia municipal y que es el Concello el responsable del trazado. Los vecinos se quejan de que el ayuntamiento no ha informado a los afectados y que amparándose en las medidas de seguridad anti COVID no se exponga en proyecto en un local físico y solo se presente a exposición pública en una web. “Muchas personas mayores se ven desamparadas porque no tienen acceso a Internet o no saben cómo encontrar el proyecto”, apuntó Sartier.

En la reunión de ayer, el portavoz vecinal propuso la constitución de una coordinadora de afectados desde la que recurrir el proyecto. Se quejan, entre otras cosas, de que el trazado incluye muchas expropiaciones que consideran innecesarias, ya que al margen del viario principal de acceso hay muchos otros pequeños viales y glorietas que afectan a muchas fincas lindantes y que los residentes consideran que exceden las necesidades de la obra. Critican además la falta de información a los afectados, que en la mayor parte de los casos no saben cómo les va afectar estos nuevos viales. Demandan una presentación del proyecto en papel para que todos los vecinos del entorno sepan a qué atenerse, cuando los plazos para recurrir el proyecto ya han empezado a correr y muchos residentes no sabe en qué medida les afecta el proyecto.

El presidente de la asociación de vecinos explicó a los asistentes que ya ha solicitado formalmente esta información al Concello y que desde el ayuntamiento no responden. Anuncian por ello que se convocarán nuevas acciones si el Concello no se aviene a dialogar.