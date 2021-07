SOS del ocio nocturno

Cansados de cargar siempre con las consecuencias de los rebrotes de COVID, propietarios y personal de locales de ocio nocturno de Pontevedra denuncian su preocupante y precaria situación tras más de 15 meses de incertidumbre, en los que solo pudieron trabajar con relativa normalidad el verano pasado. Con el endurecimiento de las restricciones en la capital debido al incesante aumento de contagios, la mayoría de ellos vinculados con el “megabrote” que surgió a raíz de varios viajes de fin de curso a Mallorca, los planes de estos establecimientos de reabrir el pasado jueves, 1 de julio, se han visto truncados y temen que la situación empeore en los próximos días y también que se alargue demasiado en el tiempo.

Pontevedra entró a las 0.00 horas de ayer, sábado, en nivel medio de restricciones, lo que supone la limitación de aforos en interior al 30% y en terrazas al 50% y la cancelación de fiestas y verbenas y de la reapertura del ocio nocturno. “Estamos disgustados y enfadados, porque no somos culpables de nada y cada vez que se endurecen las restricciones perjudican solo a la hostelería. Somos los señalados”, lamentaba Víctor Pampín, propietario del pub Bananas.

“Es algo abusivo lo que están haciendo con nuestro sector”, denunciaba Julio Barral, dueño de los locales Patrimonio, Fetiche y Aranda, “llevamos 15 meses cerrados y los contagios se están produciendo igual y eso es porque cuando la gente se reúne no lo hace en locales de copas, en los que guardamos unas medidas de seguridad”.

“Yo me estoy arruinando, porque seguimos pagando alquileres, impuestos de basura, agua luz... No debo ni un recibo. No se han preocupado por nosotros, las ayudas no llegan. Ya no quiero que me den nada, pero que no me quiten más”, comenta el empresario, que ve el futuro bastante negro: “Solo nos queda esperar un milagro, porque no tengo todas conmigo de que esto mejore dentro de un mes”.

“Estamos sin ayudas, se nos ha masacrado y señalado cuando no somos los focos de contagio, sino todo lo contrario, porque con las medidas de nuestros locales ayudamos a controlar que no se expanda el virus”, apunta Víctor Pampín, que también añade que de nada sirve que se cierre el ocio nocturno en Pontevedra cuando la gente “si no puede salir aquí, se va a Sanxenxo o a Vilagarcía. Además, los botellones siguen funcionando, porque veo con mis propios ojos cómo los supermercados se llenan de gente joven comprando alcohol y refrescos”.

Esto lo corrobora el actual presidente de la Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo), Daniel Lorenzo que, por una parte, apunta que “cada vez hay más botellones porque la gente no tiene a donde ir, igual que se hacen muchas reuniones en casas particulares” y, por otra, se muestra preocupado con el ‘éxodo’ a Sanxenxo porque “no sé si tendrá capacidad para soportar a tanta gente a la vez”.

A todo esto hay que sumar que los empresarios hosteleros consideran que las medidas establecidas no tienen sentido. “Por ejemplo, ahora las terrazas tienen que estar a un 50% del aforo, pero la gente puede ir sin mascarilla por la calle, no lo entiendo”, señala Pampín. Por su parte, Barral recuerda que “en julio del año pasado abrimos a un 66% del aforo y con el horario normal y aún no se había empezado a vacunar a la población y teníamos una incidencia mayor, pero este año que estamos mejor no nos dejan abrir. Tampoco entiendo que, hasta que salió este brote de Mallorca, Galicia fuese la comunidad autónoma que mejores datos tenía y que fuese la última en dejar abrir al ocio nocturno”.

El empresario se refirió también a las medidas que se establecieron para poder abrir a partir del 1 de julio. “Ya estaba muy descontento con ellas, porque no eran rentables y el pastel hay que repartirlo entre todos, más en época de crisis”.

Si la situación tiene una parte positiva son las constantes muestras de apoyo que está recibiendo el sector, especialmente en sus protestas, como la cacerolada de la medianoche del viernes al sábado. “Han sido algo brutal, se ve que la gente tiene necesidad de disfrutar también, muchos nos comentaban que no solo la hostelería está pagando los platos rotos por la irresponsabilidad de otras personas, sino también los ciudadanos que están respetando las normas y comportándose de manera responsable, porque están haciendo las cosas bien y se sienten perjudicados por cosas externas a ellos y su entorno”, señaló Daniel Lorenzo.