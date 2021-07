O CEIP de Lourido, no concello de Poio, e o IES Aquis Celenis de Caldas de Reis celebran esta semana os seus respectivos éxitos no certame “Consumópolis” e no proxecto de innovación educativa en dinamización lingüística “As palabras no Camiño II”.

“Consumópolis” é un certame escolar impulsado desde a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, xunto coa Consellería de Cultura, e nesta edición convocou a 572 alumnos. O obxectivo principal era o fomento dun consumo responsable entre os máis novos.

Dentro das tres categorías que establece o certame, o CEIP de Lourido foi o gañador do primeiro e o segundo premio no apartado de quinto e sexto curso de Primaria.

Pola súa banda, o proxecto de innovación do IES de Caldas obtivo a consideración de excelente, cunha dotación de 2.000 euros. Involucrou a numeroso profesorado e alumnado na dinamización do galego, que implicou a elaboración de 9 vídeos neste curso sobre lendas, gastronomía, música, literatura etc, vinculadas ao Camiño Portugués.