“Si pide una cita de Psicología, incluso en la privada va a tener que esperar a septiembre”

La psicóloga clínica Ana Novoa es una de las profesionales que está viviendo en primera línea desde los servicios públicos los efectos de la pandemia en la salud mental, una tormenta perfecta en la que se suman recortes, crisis económica, incertidumbre, también enfermedades previas… Y que repercute de forma diversa en función de las franjas de edad.

–¿Cómo está siendo el arranque de la era post COVID en las unidades de salud mental?

–El problema es que ya había desbordamiento antes. La agenda es la misma, de modo que no es que hayamos notado mayor carga sino que, por ejemplo, yo tengo 3 primeras consultas y 9 seguimientos diarios, y eso es inamovible, de hecho más no se puede encajar. En nuestra agenda, por ejemplo en Psicología en el área de Pontevedra, vemos más pacientes que en otras áreas.

–¿Qué ven en consulta?

–Esa es otra cuestión, lo que vemos en consulta: que el COVID sí ha afectado a los pacientes y sí que ha supuesto un estresor, tanto la pandemia propiamente dicha como las limitaciones derivadas de la prevención. Éstas, aunque son necesarias obviamente, han supuesto un gran estrés para la población. Y ha impactado de varias formas, para empezar mediante el cambio de hábitos, las limitaciones de movilidad y de todo tipo. También de forma secundaria a problemas laborales, gente que de repente su proyecto vital se ha roto porque se ha quedado sin trabajo; o autónomos, que tenían una buena perspectiva económica y de repente se han quedado sin ningún tipo de ingreso.

–¿A qué se debe el mayor cupo de pacientes en Pontevedra?

–Decisión de gerencia, por ejemplo en Santiago de Compostela, que es lo que más conozco, ven 2 primeras consultas y 7 seguimientos. Una primera consulta de una hora y 7 seguimientos de media hora. Y nosotros vemos esas 3 primeras consultas (de 45 minutos) y 9 seguimientos de máximo 20 minutos. En una semana vemos 60 pacientes en Psicología Clínica, pero también es porque solo somos pocas unidades de salud mental y en Santiago 6 o 7.

–¿Cómo son las consultas en esas unidades (ubicadas en la Casa do Mar-Mollabao, Lérez y Vilagarcía)?

–Son consultas externas. Cuando una persona tiene ansiedad, depresión, está mal, el médico de cabecera o de otra especialidad nos lo mandan a nosotros. Somos 3 unidades atendiendo todo y el grueso de lo que atendemos son trastornos adaptativos, es decir, cuando una persona ha sufrido algún tipo de estresor, por ejemplo COVID, y presenta sintomatología ansioso-depresiva. En mi caso también he atendido a alguna persona con estrés postraumático derivado de padecer COVID con hospitalización, o con algún familiar hospitalizado. En esos casos el miedo a contagiar o a ser contagiado es muy alto. Algo que también creo que se ha ido mitigando en el tiempo.

Una de las principales demandas de los pacientes es que la asistencia del médico de cabecera no sea telefónica, te explican “es que no me ha podido ver” o “yo no he podido hablar directamente con él”.

–¿Están asumiendo las consultas privadas de salud mental la carga de los pacientes de la pública?

–Sí, sospecho que es así, porque de hecho vemos como nuestros compañeros de la privada tienen lista de espera. Cuando antes se podía dar a un paciente una cita pronto ahora hay lista de espera, si alguien pide una cita de Psicología incluso en la privada va a tener que esperar hasta septiembre u octubre. Y ahí es donde podemos ver la presión que está habiendo sobre estos servicios.

–¿Usted se explica el cierre de Atención Primaria?

–No. Lo he hablado además con mis compañeros psiquiatras (y hay que recordar que en Psiquiatría también están totalmente desbordados, creo que ven 22 pacientes por día) que sí, que la percepción del paciente es de cierto abandono por parte de los servicios sanitarios públicos. Y una de las principales demandas de hecho es que la asistencia del médico de cabecera no sea telefónica, te explican “es que no me ha podido ver” o “yo no he podido hablar directamente con él”. Ver al paciente es importantísimo, obviamente cuando hay una patología traumatológica, por ejemplo, pero también en la patología psiquiátrica, tu tienes que ver al paciente. Así que comprendo que resulta incomprensible el cierre y los efectos los estamos viendo. Después hay otras quejas, como lo mucho que tardan en dar cita, pero una de las principales cosas que demandan es que el médico los vea, los atienda, si no lo hace la percepción es de abandono por parte del sistema.