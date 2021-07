Las obras del Gobierno central en la ciudad, bajo mínimos

Ni la remodelación del nudo de Bomberos, ni las fases pendientes del paseo peatonal entre Pontevedra y Marín, ni avance alguno en los tramos sin ejecutar de la A-57-circunvalación de Pontevedra. En los cinco primeros meses del año, el Ministerio de Transportes ha dejado sin realizar cerca del 90% de sus previsiones presupuestarias para este año, según un balance de ejecución y certificaciones que el propio ministerio ha elaborado en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP.

La respuesta, fechada el 10 de junio pasado y referida a los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año, cuantifica las previsiones presupuestarias en la ciudad de Pontevedra y sus alrededores en algo más de 26 millones de euros (en concreto, 26.150.746 euros) pero solo admitía haber ejecutado hasta entonces obras por 3.224.890 euros, el 12,3%. Sobre ocho actuaciones detalladas en el listado, tan solo aparecen con certificaciones abonadas el tramo de la A-57 entre Vilaboa y A Ermida, en obras desde hace seis años, y la musealización de varios yacimientos arqueológicos de la provincia.

En el caso, de la A-57 se citan 3.023.755 euros ya empleados, sobre una previsión total para este año de 20,5 millones, mientras que las actuaciones en los castros suman 201.135 euros sobre un total de 423.655. Buena parte de esta actuación, realizada en colaboración con la Diputación, ya tiene resultados visibles. Entre otros yacimientos, se interviene en los de Castrolandín (Cuntis), A Subidá (Marín) y A Lanzada (Sanxenxo).

Al margen de estas dos actuaciones, ninguna otra aparecía con certificaciones pagadas en la primera mitad del año en una relación que incluía los otros dos tramos de la A-57 (A Ermida-Pilarteiros y Pilarteiros-Curro), la remodelación del nudo de Bomberos, la variante de Caldas, obras de seguridad vial en la comarca y el paseo de beiramar, si bien esta última obra corresponde a Costas, no a Transportes.

La relación de compromisos presupuestarios que no forman parte de los 26 millones ya citados, incluía otra actuación viaria que muchos dan por abandonada ya que hace años que no se sabe nada de ella: la continuidad de la A-57 hacia el Sur, para conectar con la A-52 en la zona de Ponteareas. Se trata de un autovía que en su día se denominó A-59 que atravesaría Soutomaior, Redondela y Pazos de Borbén, diseñada como alternativa gratuita a la AP-9. Transportes tiene reservados para este año alrededor de 1,6 millones para trabajos previos, pero no hay nada certificado, una paralización que acumula ya varios años con diversos partidos en la Moncloa, lo que deja claro que su ejecución está muy lejos de hacerse realidad, en especial a la vista del ritmo de ejecución de la circunvalación de Pontevedra.

Los casos más sangrantes son los del paseo a Marín, donde un tramo está ejecutado desde hace meses pero no se abre al público a la espera de realizar el resto y, sobre todo, el nudo de Bomberos, que acumula años de trámites sin avance público alguno pese a que desde hace años, el ministerio y Audasa admiten que el nudo Norte de la AP-9 presenta diversas deficiencias que es preciso resolver.

Los Presupuestos del Estado de 2018 incluyeron por vez primera una partida para esta obra, después de varias negociaciones con Audasa acerca de la financiación, con un millón de euros, sobre un proyecto total que ronda los siete y redactado en 2015. El PP ha activado una campaña institucional para denunciar estos incumplimientos y el Gobierno central explicó entonces que la reforma de Bomberos se afrontaría una vez que el Ministerio de Transportes cierre el acuerdo con Audasa para la rebaja de peajes en la autopista, un pacto anunciado para julio pero que podría demorarse.

Sin convenio con Audasa para remodelar el nudo de Bomberos

El balance de inversiones y pagos ya efectuados este año por parte del Ministerio de Transportes, y otros departamentos del Gobierno central, forma parte de una respuesta en el Congreso a una pregunta del Grupo Parlamentario del PP, implicado estos días en una campaña para denunciar los incumplimientos de Moncloa. Esta vía de las preguntas parlamentarias también ha sido utilizada por el PSOE para conocer la situación del proyecto de reforma del nudo de Bomberos. Y la respuesta es desalentadora. El Gobierno ni siquiera ha cerrado un convenio con Audasa, la concesionaria de la AP-9, para ejecutar esa obra.

El documento se recuerda que “el Ministerio de Transportes ha aprobado el proyecto”, pero añade que “la licitación se realizará en función de las disponibilidades presupuestarias y las prioridades que se asignes, para lo que se deberá tramitar el correspondiente convenio con la sociedad concesionaria. También será tramitado un acuerdo para la disponibilidad de los terrenos necesarios con el Ayuntamiento de Pontevedra”. Por tanto, ninguno de esos dos acuerdos existen todavía. En otra respuesta al PSOE, en este caso sobre los avances de la circunvalación de Pontevedra, no se ofrece avance alguno sobre sus tramos salvo el que está en obras desde hace seis años y cuyo grado de ejecución se cifra en el 57%.

Catorce años de trámites para prolongar la A-57 a Barro

El diseño de la prolongación de la futura A-57 hasta Barro, donde conectaría con la autopista, acumula 14 años de trámites y ya se gestiona la prórroga de su autorización ambiental. Esta ampliación detalla que el 5 de diciembre de 2007, la Dirección General de Carreteras dio la orden para la redacción del Estudio Informativo “Prolongación de la Autovía A-57 en el tramo Pilarteiros - Barro y conexión con la AP-9 en Curro” pero hasta marzo de 2009 no se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria del correspondiente concurso público. El 22 de diciembre de 2009 se adjudica el contrato a TRN, Ingeniería y Planificación de Infraestructuras, S.A. y en marzo de 2010 se iniciaron las consultas ambientales previas, cuyos resultados se conocieron en noviembre de ese año.

El Estudio Informativo estuvo listo en enero de 2013, mes en el que se resolvió su aprobación provisional y se acordó su exposición al público “aprobándose la Alternativa CO-3 como solución más favorable” En octubre de 2013, tras el análisis de las alegaciones recibidas, “se emitió desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia el informe correspondiente, que incluía una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental en la que se analizaban una serie de mejoras en el diseño de la alternativa recomendada CO-3 con el objetivo de solventar los inconvenientes planteados por los informes del Concello de Barro y la Axencia Galega de Infraestruturas sobre esta alternativa”.

En marzo de 2014 se solicitó declaración de impacto ambiental del proyecto, que no se obtuvo hasta junio de 2017, después de que en la exposición pública se recibieran “un total de 688 escritos, procedentes de un total de 728 (alegantes) organismos, asociaciones o particulares, de los que 14 eran administraciones públicas”. Esa declaración de impacto ambiental del proyecto fue publicada en el BOE de 7 de julio de 2017. Hace cuatro años de aquella publicación, sin avance alguno, un retraso que se suma a los diez años de tramitación anterior. A este ritmo, la circunvalación de Pontevedra tiene pocos visos de salir adelante en su totalidad.