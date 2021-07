“Queremos dar a Fisioterapia proyección investigadora y docente con el nuevo máster”

La Xunta de Facultade de Fisioterapia reeligió el pasado 29 de junio a Eva María Lantarón como decana de la misma, junto a las profesoras Mercedes Soto y Rocío Abalo como vicedecana y secretaria académica, respectivamente. El balance de los tres últimos años al frente del decanato es positivo y el principal objetivo que se plantean para esta nueva etapa es que el Consello de Goberno apruebe el máster en Exercicio Terapéutico y Funcional para ponerlo en marcha en el curso 2022-2023 y encaminar un doctorado.

–¿Qué le llevó a presentarse a la reelección?

–Para mí, una de las razones por las que me presentaba de nuevo fue seguir trabajando para que crezca esta facultad, el grado, tener un máster y conseguir finalmente un doctorado. Tenemos un proyecto a largo plazo y es un proyecto en el que estamos remando todos los profesores, el personal de administración y los alumnos, todos en el mismo sentido, entonces esto te da muchísima energía.

–¿Qué destaca de los logros que han conseguido en los tres últimos años?

–Nos habíamos planteado dos objetivos. Uno era la modificación del plan de estudios y el otro era poner en marcha el máster. El plan de estudios se modificó, y de hecho, este año se implanta en el segundo curso, y el máster está encaminado, tenemos presentada la memoria en el Consello de Goberno y esperamos que se apruebe y poder ponerlo en marcha en el curso 2022-2023. Creo que por esta parte los objetivos están conseguidos. También presenté la candidatura para la Conferencia Nacional de Decanos y en este momento esta facultad y la universidad ostenta la presidencia los próximos cuatro años y eso creo que es muy importante para nosotros, porque nos da una imagen de fortaleza y visibilidad. Vengo con mucha fuerza y con muchas ganas de continuar trabajando precisamente por el apoyo y lo bien que me he sentido, arropada por mis compañeros, los últimos tres años.

–¿En qué fase está ese máster en Ejercicio Terapéutico y Funcional?

–Es algo que teníamos ahí pendiente, que nos reclamaban nuestros alumnos y la propia universidad y que lo habíamos dejado un poco en stand by por necesidades docentes, porque habíamos tenido en los últimos años muchas jubilaciones; ahora el rectorado apostó por nosotros, nos ha dado un mayor número de plazas, hemos conseguido tres nuevas plazas en los últimos tres años para profesores ayudantes doctores, y esto es lo que nos ha llevado a decidir que este era el momento de hacerlo. Va a suponer darle progresión académica e investigadora a nuestro alumnado, y es importante porque todas las carreras la deben tener.

–Y más si cabe Fisioterapia, que es una de las carreras más demandadas, ¿no?

–Sí, es una de las más demandadas. Este año, entre la primera, la segunda y la tercera opción de los que superaron la ABAU, hemos tenido 929 solicitudes para 50 plazas. Tiene un alto nivel de inserción laboral; de momento hay demanda de fisioterapeutas en el mercado laboral y nosotros queremos darle una proyección a nivel docente e investigador y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de hacerlo en la Universidade de Vigo y no tengan que irse a otras universidades.

–¿Escogen Fisioterapia por ese alto nivel de inserción laboral?

–Me imagino que participarán varios condicionantes. El mercado laboral puede ser uno de ellos, pero no el principal, porque realmente esta suele ser una profesión vocacional. Sí que habrá alumnos que la escojan pensando en las salidas laborales, pero seguro que también tienen detrás un componente vocacional, porque no es fácil trabajar con pacientes, o tienes vocación o es complicado, tanto en esta carrera, como en otras de la rama sanitaria, como en enfermería o medicina. Y además esto se nota, si un alumno no tiene esa vocación, al final se acaba notando en cómo lleva la carrera.

–¿Cómo ha sido este último curso marcado por la pandemia de COVID?

–Ha sido un curso complicado, pero el balance creo que ha sido positivo, porque hemos tenido muy poquitos casos de COVID y todos fueron contagios fuera de la facultad y hemos sido muy escrupulosos con las medidas de seguridad e higiene. Al final, el año lo hemos superado bien. Ha conllevado mucho más trabajo, incluso cambiar la forma de hacer algunas cosas. Por ejemplo, hemos puesto horarios de entrada, de salida, rotación de vestuarios, grupos burbuja, evitar contactos entre ellos y determinadas prácticas que podían ser un poco más complejas porque generaban aerosoles nos hacían estar mucho más atentos en cuanto a las medidas de seguridad, las hemos adaptado incluso para hacerlas en exterior. Pero estamos muy contentos porque las hemos podido hacer todas y todas presenciales y eso va a conllevar que la calidad de la docencia sea mayor, que el aprendizaje sea mayor y que los alumnos y egresados no queden marcados ni sientan que han tenido una merma en su formación por culpa del COVID, sino que hayan tenido la misma formación que el resto de promociones. Por eso nos podemos sentir muy satisfechos, tanto el profesorado como el alumnado, porque hemos puesto todos de nuestra parte, ha sido un compromiso conjunto.