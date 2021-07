La Festa dos Libros vuelve este fin de semana con un amplísimo programa de actividades, entre las que figura el debut de “Largo tren nocturno”, una obra de artistas muy ligados a Pontevedra: Iria Pazos, Antón Sobral, Jorge Valenciano y Miguel Vidal. Con cada libro regalarán una acuarela original y firmada por Antón Sobral.

–¿Cómo surgió la idea de poner en marcha “Largo tren nocturno”?

–Como una colaboración entre todos, más bien de una forma muy libre. Nos juntamos y Antón (Sobral) tiene una idea de la creación y la creatividad muy libre, muy abierta, así que simplemente nos dejamos llevar. Estuvimos en Caminha e hicimos también parte del vídeo que va a salir después del libro.

–¿Cómo suele escribir?

–Yo escribo de forma muy fragmentada, tenía esos poemas porque como que en ningún momento me senté delante de un ordenador y dije “voy a escribir algo en concreto”, son ideas sueltas, como imágenes que van pasando. Y Antón tuvo la delicadeza y el talento de poder unirlo todo, de alguna manera.

–El proyecto incluye también un trabajo audiovisual

–La idea que tenemos es de un libro y un corto, y además de ese día que pasamos en Caminha grabando imágenes, también fragmentarias realmente. Después me llamaron para ir a un estudio a recitar los poemas, y de eso se está ocupando Jorge Valenciano. Pero el libro en sí es eso, muy desenfadado, como nos ha salido, porque hemos hecho este libro de forma terapéutica y para compartir. Están también las fotos de Miguel Vidal, porque creemos que el arte no es concretamente poesía o vídeo sino que todo está hiperrelacionado y queríamos dar una perspectiva amplia de todas las disciplinas.

–Es artista de performance…

–Estoy terminando Filología Hispánica y el próximo año haré Filosofía, no quiero delimitarme a una sola disciplina. Lo que no hago es pintar, pero en el caso del performance entiendo que mi propia existencia es artística, entonces mi forma de vivir lo es. No diría que fuese tan creadora, es como filosófico en el sentido de que mi forma de vivir y mi forma de estar en el mundo es artística. A partir de ahí, y es lo que también ha hecho Antón con el libro, es cortar y pegar cualquier fragmento que hago y él considera arte; pero no es que yo haga una serie de dibujos o una serie de poemas y diga “esto es una obra artística”. Comprendo que es como más general, todo lo que hay, lo que veo, lo que siento, experimento, es artístico, es la performance.