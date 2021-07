Las 23 banderas azules obtenidas por la ría ya ondean en sus playas

Las playas de la ría de Pontevedra ya lucen sus 23 banderas azules. Después de que el miércoles se izaran en los cinco arenales condecorados en Marín (Portocelo, Mogor, Aguete, A Coviña-O Santo do Mar y Loira), ayer fue el turno para el de Cabeceira, en Poio, y los 17 destacados con esta marca de calidad ambiental en Sanxenxo, en los que se izaron de forma simultánea a las 13.00 horas, con un acto central, celebrado en la playa de Silgar, en el que participó el alcalde, Telmo Martín, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, además del delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López; el presidente del CETS, Alfonso Martínez, y el presidente de la Adeac, José Palacios, que felicitó al concello por ser, un año más, el municipio de España que consigue un mayor número de banderas azules.

“Muchos afirman que es muy difícil conseguir la bandera azul, pero el municipio de Sanxenxo demuestra, año tras año, que es posible y que el secreto está en trabajar a favor de la calidad, la sostenibilidad y de la seguridad de los ciudadanos, turistas y el entorno”, aseguró. Prueba de ello, destacó Palacios que los arenales con banderas azules reciben cada verano más de 40.000 bañistas y que las cifras de las acciones de salvamento y socorrismo se encuentran muy por debajo de la media nacional.

“Estas 17 bandeiras azuis suponen un importante esforzo inversor, pero non sería posible sen o empeño e a responsabilidade das 138 persoas que traballan a diario nas praias”, dijo el alcalde.

Una hora antes se desplegaba la bandera en Cabeceira, la única playa con este distintivo en Poio, en un acto en el que participaron el alcalde, Luciano Sobral, y el personal de socorrismo del arenal. “No sé si con inversión hubiéramos podido aspirar a más, porque de las 15 playas que tenemos en el programa de control sanitario de la Xunta, 14, si no me equivoco, están en un nivel de calidad de agua excelente”, señalaba el regidor municipal, que apuntó que “para aspirar a más banderas tenemos que invertir bastante dinero, no solo en socorristas, sino también en infraestructuras. Nuestras playas, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, son bastante complicadas, y eso requiere inversión. Con esto no quiero decir que sea imposible, sí que es posible. Este año no invertimos en este campo, la situación del COVID nos limitó bastante y había otras prioridades que atender".