La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y de la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, invertirá 260.000 euros en la mejora de las traídas de aguas vecinales y en la redacción del Plan Municipal de Abastecemento Autónomo del Concello de Cerdedo-Cotobade con el objetivo de ayudar a garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a la población.

Por este motivo, el delegado territorial, luis López, se acercó hasta el municipio para informar de que el concello fue uno de los seis municipios seleccionados en toda Galicia para la redacción del proyecto de análisis de situación del suministro de agua, para la elaboración e implantación del Plan Municipal de Abastecemento Autónomo, que supondrá una inversión de la Xunta de alrededor de 150.000 euros, tras la prueba piloto realizada por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia.

El representante autonómico explicó todos los detalles de este Plan Municipal de Abastecemento Autónomo en una visita de supervisión a las obras de modernización de la red de la comunidad de usuarios de agua de Liñeiriños, en la parroquia de Viascón, que fue financiada por el ejecutivo autonómico con 12.000 euros. Estuvo acompañado por el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y representantes del gobierno local y de los vecinos.

“O Concello de Cerdedo-Cotobade sempre amosou unha gran preocupación e responsabilidade e está a realizar un gran traballo para o desenvolvemento e mellora do abastecemento de auga, que é unha competencia municipal pero que, neste territorio, está a ser xestionado principalmente por colectivos veciñais e comunidades de usuarios. Por todo iso, a Xunta seleccionou este municipio para a elaboración do plan de abastecemento, que vai comezar a redactarse no mes de xullo e que será fundamental para a planificación destas infraestruturas de subministración”, explicó Luis López.

En concreto, el citado plan, cuya elaboración se prolongará durante los próximos 18 meses con la colaboracion entre Augas de Galicia y el Concello, pretende dotar a la administración local de información sobre el nivel de garantía de abastecimiento de agua potable a sus 5.500 vecinos ycomenzar la planificación de este servicio.