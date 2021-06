Suben a 80 los positivos en el área por el brote de Mallorca

Con al menos 80 positivos confirmados y conocidos, a los que habría que sumar todos aquellos que lo son y no lo saben, el macrobrote derivado de los viajes estudiantiles de fin de curso a Mallorca ya supone más del 35% del total de casos COVID activos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que en el conjunto de su población cuenta con 226.

Los 48 contagiados de los que se tenía constancia el pasado sábado desde las islas en la comarca se han casi duplicado hasta alcanzar ayer los citados 80, según informó el Sergas. Además, la mitad de estos sufren la variante delta o india.

Y la cifra seguirá “in crescendo”, puesto que los cribados a chavales de institutos del área convocan esta semana a 688 de Pontevedra y Poio.

Ayer fue el turno de los del IES Valle Inclán, con 123 citas, aunque de estos no se presentaron ni la mitad de ellos, tal y como confirmaron fuentes sanitarias en el lugar del cribado, en el parking del Hospital Provincial de Pontevedra.

Hoy martes están convocados los del Frei Martín Sarmiento (84), Torrente Ballester (74), Los Sauces (44) y Luis Seoane (33).

Además, el miércoles habrá un cribado específico con PCR a 330 jóvenes de 17 a 19 años del concello de Poio. En total serán 688 más.

Todos ellos se suman a los 510 que se citó la semana pasada, básicamente del IES Sánchez Cantón, así como del Sagrado Corazón, SEK Atlántico y los IES A Xunqueira I e II.

Las autoridades sanitarias instan a los estudiantes a que asistan, ya que el domingo, por ejemplo, faltaron más de la mitad de los convocados.

Cribado hoy en el aeropuerto

En pleno control de contagios derivados del macrobrote generado en Mallorca, el Sergas se prepara para cribar hoy mismo en el aeropuerto en Galicia a “un grupo importante” de estudiantes de Pontevedra que regresarán de la isla tras su viaje de fin de curso, que se vio truncado por la pandemia. Aunque hay que recordar que la participación es voluntaria y que la ley deja desamparado al Sergas al no contemplar la obligatoriedad para someterse a la PCR.

"Este brote lo va a estropear todo" Adolfo Baloira - Jefe de Neumología del CHOP

En total, son 90 los alumnos gallegos que vuelven, aunque la mayoría, tal y como informó ayer mismo el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, son vecinos de la Boa Vila.

El responsable de Sanidade indicó que es muy difícil saber, respecto a los positivos confirmados que ya se encuentran desde hace días en la ciudad, si la expansión del virus se produjo desde los que vinieron de la isla al resto de compañeros en “los actos de graduación, eventos deportivos y celebraciones”. “Es muy díficil de controlar en este caso, por eso se está haciendo un trabajo muy importante con los centros educativos, que pese a no haber organizado los viajes sí nos trasladaron la información, por lo que agradecemos mucho su colaboración”, recalcó.

“Estamos en la parte de analizar todos los casos y determinar lo que corresponde a Mallorca o fue más comunitario”, añadió.

Los sanitarios, abatidos

Los profesionales sanitarios se muestran descorazonados por este brote a las puertas del verano y justo en pleno avance en el proceso de vacunación que iba a contribuir a que la mayoría de la población estuviese protegida para iniciar sus vacaciones y, entre otras cosas, poder viajar.

El jefe del servicio de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra, Miguel Álvarez Deza, recuerda que la variante delta, que tal y como confirma el Sergas supone la mitad de los contagiados en Mallorca, “es la más transmisible que ha habido hasta ahora, y esto lo dice la OMS, no yo”.

“Esto puede hacer que esto siga creciendo si no hay colaboración por parte de los alumnos a la hora de hacerse las pruebas diagnósticas. No hay manera de controlar este tipo de brotes, si los convocados no acuden a los cribados”, se lamenta”, advierte.

“También quiero recalcar que los vacunados con dos dosis se pueden contagiar, que nadie se crea lo contrario. Se pueden contagiar de cualquier variante, pero de la delta todavía más, porque es la más transmisible. La vacuna te puede proteger de la enfermedad grave, pero algún susto te puede dar: a personas diabéticas, hipertensas, EPOC, con cardiopatías...”, añade el epidemiólogo.

"No hay control posible si no vienen a los cribados" Miguel Álvarez Deza - Jefe de Alertas Epidemiológicas

Entre los jóvenes contagiados, informa Álvarez Deza, hay numerosos que han manifestado síntomas, mientras que otros son positivos asintomáticos.

Actualmente, del total de 226 casos activos de coronavirus con los que cuenta el conjunto del área sanitaria, derivados del brote de Mallorca o no, alrededor de la mitad, 114, son en niños y jóvenes de 10 a 24 años. Esto sitúa la media de edad de los positivos en Pontevedra y O Salnés entre los 28 y los 30 años, tal y como confirma el jefe de Alertas Epidemiolóxicas de la Consellería de Sanidade.

En su opinión la decisión que hoy tome el comité clínico de expertos que asesora al Sergas en materia COVID sobre incrementar las restricciones en el municipio de Pontevedra, que hasta ahora se encuentra en el nivel medio-bajo, será inútil “si la gente no viene a hacerse la prueba diagnóstica”. “El brote seguirá descontrolado y los alumnos seguirán relacionándose con sus amigos y familiares, entre ellos personas mayores”, alerta.

Respecto al uso de la mascarilla, recomienda más prudencia a la hora de quitársela, especialmente en el centro de Pontevedra, y seguir manteniendo la distancia de seguridad y la higiene de manos.

Ninguna hospitalización asociada

Por su parte, el jefe de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Adolfo Baloira, lamenta que este brote “lo va a estropear todo”. “En España, y aquí también, la variante delta suponía solo el 1% de casos hasta ahora, pero con este macrobrote la cosa va a cambiar”, manifiesta.

Asimismo, al ser preguntado sobre la incidencia del brote en la presión hospitalaria, indica que “a día de hoy (por ayer), no hay ningún ingreso asociado” a los contagios derivados de los jóvenes estudiantes regresados de la isla de Palma de Mallorca.

“No estuve en Mallorca, pero vine porque hay que hacerlo”

“No estuve en Mallorca, pero me llamaron para la PCR y vine porque hay que hacerlo. Me parece muy mal y muy irresponsable quien no viene, porque si das positivo eres tú el que tienes la responsabilidad de hacerlo bien, sobre todo ahora con el nuevo uso de la mascarilla”.

“Creo que los que no asisten es por no guardar la cuarentena”

“En mi caso no fui a Mallorca, pero me quise hacer la PCR porque siempre te quedas más tranquila. En mi casa vivo con mi abuela, tíos... gente de riesgo. Creo que los que no asisten lo hacen porque no quieren guardar la cuarentena. No lo entiendo; tendríamos que venir todos”.