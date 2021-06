El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, y otros ediles de esta formación, han mantenido un encuentro con vecinos de Campañó para abordar el estado actual de la variante de Alba. En la reunión, los asistentes han vuelto a confirmar su rechazo a este proyecto “tal y como plantea ahora el Concello” y han hecho llegar el sentir de la parroquia a la formación popular. “Nuestro visto bueno a cualquier trazado ha de contar con el ok de los vecinos. Sin él, que no cuenten con el PP de Pontevedra”, ha dicho Domínguez.“Como han dicho siempre, los vecinos se oponen al trazado. Lo que no entendemos es la insistencia de Lores en fastidiar a los vecinos de Campañó, que es por donde pasaría este vial”, expuso el líder popular.