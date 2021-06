La concelleira de Festas, Carme da Silva, presentó ayer “Ambienta”, un ciclo de proyecciones audiovisuales que llega con el objetivo de “converterse nun proxecto de referencia que aborde cuestións relacionadas coa diversidade sexual, de xénero e familiar”. Se trata de uno de los programas incluidos en la programación de verano ‘O son da rúa’ y que se desarrollará desde el viernes 2 hasta el miércoles 7 de julio, con proyecciones en la plaza de la Pedreira de títulos destacados en el ámbito nacional e internacional.

Carme da Silva recordó que esta “é unha das novidades importanes incorporadas á programación de verán” y que este nuevo proyecto “colle a testemuña do Flop Cinema pero querendo dar un paso adiante coa pretensión de ir medrando cada ano no que xa é un referente no panorama galego de proxección de cine LGBTIQA”.

Da Silva insistió en que tras esta primera edición, el objetivo es “seguir ampliándose no futuro” y destacó la “elección do espazo público como espazo no que proxectar e visibilizar a diversidade”. Quiso aclarar que no nace con la vocación de ser tan solo un festival de cine, sino de ser un proyecto que dé visibilidad a la diversidad.

La programación contempla cuatro bloques: Ambienta_actual, Ambienta_clásico, Ambienta_doc y Ambienta_en curta, y en la selección de los títulos colaboraron el Cineclube Pontevedra, la Asociación Avante LGBT+, Novos Cinemas y FIC Bueu. Además de las proyecciones, el programa incluye una serie de actos complementarios como coloquios con directoras o participantes en los filmes o escritoras como Valeria Vegas, autora del libro de memorias de La Veneno que sirvió de base a la serie audiovisual sobre su figura.

El acto de presentación, que será el viernes a las 22.00 horas, contará con la presencia de Carme Adán y Cristina de la Torre, directoras del film ‘Dereito a existir: falan elas’, producido por el Consello da Cultura Galega, mientras que el acto de clausura, que será el miércoles 7 de julio a las 22.00 horas, contará con la intervención del vídeo creador Jairo Moreno, que dirige la pieza realizada en exclusiva para Ambienta ‘Máis alá do arco da vella’.