El PSdeG-PSOE de Moraña exige al alcalde José Cela “que siga los pasos del PP de Cangas y amenace con dimitir si no se dota al centro de salud de pediatra antes de 15 de julio”. El PSdeG-PSOE, a la vista de los recientes acontecimientos de Cangas do Morrazo, donde el Sergas y la Consellería de Sanidade rectificaron la anunciada decisión de cerrar el Centro de Salud de la localidad por las tardes, en respuesta a la amenaza del portavoz del PP, José Enrique Sotelo, insta al alcalde de Moraña a seguir los pasos de su compañero de Cangas “y amenazar también con su dimisión si no se dota de pediatra al Centro de Salud de Moraña y se corrigen todos los déficits de personal”, expone Xoel Souto, de los socialistas de Moraña.